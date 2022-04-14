Konyaaltı’nda senfonik rock konseri

Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası ve Solist Turgut Çıngı’nın sahne aldığı senfonik rock konseri müzikseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Konyaaltı Belediyesi, Nisan ayı içerisinde düzenleyeceği etkinliklerden ilkini gerçekleştirdi. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi Tarık Akan Salonu’nda, Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası ve Solist Turgut Çıngı‘nın sahne aldığı konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şef Buket Güzel yönetimindeki Oda Orkestrası’na piyano ile H. Anıl Edebale eşlik ederken, Turgut Çıngı da konserde solist olarak yerini aldı.



Konser öncesinde kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, vatandaşların konsere gösterdikleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bostan, ‘’Öncelikle Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen adına hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Oda orkestramızla bu güne kadar birçok proje gerçekleştirdik. Senfonik rock da bunlardan tanesi. Bu projeyi kıymetli sanatçımız Turgut Çıngı’ya sunduğumuzda, yoğun sahne programına rağmen bizleri kırmayıp memnuniyetle bizimle birlikte olacağını söyledi. Onunla ve oda orkestrası sanatçılarımızla birlikte bu projede çalışmış olmak bizim için çok kıymetli’’ dedi. Bostan, konuşmasının sonunda Turgut Çıngı ve Buket Güzel’e çiçek takdim etti.

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