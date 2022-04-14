Antalyaspor’da yıldız futbolcu Luiz Adriano’ya doğum günü kutlaması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

FT Antalyaspor’da yıldız futbolcu Luiz Adriano’nun doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Antalyaspor, 16 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla devam etti. Antrenman öncesi sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Yeni yaşına giren Luiz Adriano, doğum günü pastasını kesti ve tebrikleri kabul etti.

Devre arasında Brezilya’nın Palmeiras takımın Antalyaspor’a 1.5 yıllığına imza atan Luiz Asriano, gösterdiği performansla bük beğeni topladı. Takımına 9 maçta 3 gol 1 asistlik katkı sağlayan yıldız futbolcu 740 dakika sahada kaldı. Luiz Adriano’nun son maçında Hatayspor karşısında Doğukan Sinik’in pasında ceza alanı içinde tek vuruşla attığı gol büyük beğeni topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.