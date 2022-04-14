Çocuklar ve gençler, profesyonel rehberler eşliğinde Kaleiçi’ni gezdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar ve gençler, profesyonel rehberler eşliğinde Kaleiçi’ni gezdi

İHA

Çocuklar ve gençler, profesyonel rehberler eşliğinde Kaleiçi’ni gezdi

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği geziyle çocuklar ve gençler dar sokakların, devasa kapıların, yüzyıllar öncesine uzanan tarihi eserlerin merak duygusunu harekete geçirdiği Kaleiçi’ni keşfe çıktı. Profesyonel rehberler eşliğinde tarihi kent merkezini gezen çocuklardan 11 yaşındaki Zeynep Nil Korkusuz, 2’nci kez Kaleiçi’ne geldiğini söyledi.
Muratpaşa Belediyesi, 11 Nisan Pazartesi başlayan ara tatil döneminde çocuklar ve gençlerle Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’ni keşfe çıktı. ‘Kültürel mirasımızı yeni nesile aktarıyoruz’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte Antalya Rehberler Odası’dan (ARO) rehberler Kaleiçi’ni yaşları 10 ile 17 arasında değişen öğrencilere anlattı. Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemlerini ortak eseri Kaleiçi’ne yolculuk, tatil boyunca ikişer saatlik iki ayrı tur şeklinde gerçekleşti. Tarihi Üç Kapılar’dan başlayan gezi Hesapçı Sokak boyunca devam ederken rehberler çocuklar ve gençlere Kaleiçi evlerini yol boyunca yer alan tarihi eserleri anlattı.
Velilerin de katılabildiği turla Kaleiçi’ni gezenlerden biri de 11yaşındaki Zeynep Nil Korkusuz oldu. İkinci kez Kaleiçi’ne geldiğini anlatan Zeynep Nil, annesinin Kaleiçi’ni “Turistik alanları gerçekten çok güzel. Tarihi eserleri yıllarca korunmuş” diyerek anlattığı Kaleiçi’ni görmekten çok mutlu olduğunu söyledi. 12 yaşındaki Deniz Aktaş ise Kaleiçi’nin evlerinden çok etkilendiğini söylerken 10 yaşındaki Kenan Soycan rehberlerin anlattıklarının büyüleyici olduğunu söyledi. 9 yaşındaki Deniz Mert ise en çok evlerin kapısında kadınların ve erkeklerin kullanması için iki ayrı tokmağın bulunmasına şaşırdığını söyledi. 10 yaşındaki Elizya Sultan Selek ise Kaleiçi’nin evlerinde halen birilerinin yaşıyor olmasının kendisine çok farklı geldiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Kolluk Koordinasyon Toplantısı düzenledi Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal: “Savcılık ve adli kolluğun birbirleriyle ilişkileri önemli”
YEREL HABERLER Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Kolluk ...
Antalyaspor’da yıldız futbolcu Luiz Adriano’ya doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Antalyaspor’da yıldız futbolcu Luiz Adriano’ya doğum ...
6 katlı binanın çatısındaki baz istasyonundan, 150 kilo ağırlığındaki 3 aküyü çaldılar Olay baz istasyonunun alarm vermesiyle ortaya çıktı
YEREL HABERLER 6 katlı binanın çatısındaki baz istasyonundan, 150 ...
Döşemealtı’nda 8 mahallede bin kişilik iftar sofrası
YEREL HABERLER Döşemealtı’nda 8 mahallede bin kişilik iftar sofrası
Konyaaltı’nda senfonik rock konseri
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda senfonik rock konseri
Antalya'da torbacı operasyonu: 25 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da torbacı operasyonu: 25 gözaltı
Minik öğrencilere polislerden toplumsal eğitim
YEREL HABERLER Minik öğrencilere polislerden toplumsal eğitim
Antalya’da bahis dolandırıcılığı yapan 3 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da bahis dolandırıcılığı yapan 3 şahıs ...
SMA'lı Hümeyra, kilo almaması için çok sevdiği çikolatadan bir parça yiyebiliyor
YEREL HABERLER SMA'lı Hümeyra, kilo almaması için çok sevdiği ...
Konteynerlerde yaşayan yangın mağdurlarına çifte bayram
YEREL HABERLER Konteynerlerde yaşayan yangın mağdurlarına çifte ...
Alanyaspor, Akdeniz derbisi hazırlıkları sürdürdü
YEREL HABERLER Alanyaspor, Akdeniz derbisi hazırlıkları sürdürdü
Alanyasporlu futbolcular öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Alanyasporlu futbolcular öğrencilerle buluştu
Antalya’da fuhuş operasyonunda 7 mağdur kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER Antalya’da fuhuş operasyonunda 7 mağdur kadın ...
Başkan Yücel: “Sözlerimizi yerine getiriyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Yücel: “Sözlerimizi yerine getiriyoruz”
Bisiklet hırsızlığıyla aranan şüphelinin 21 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bisiklet hırsızlığıyla aranan şüphelinin 21 yıl hapis ...
Emre Akbaba, “Galatasaray’da kalsaydım ritim bulamazdım” Efecan Karaca, “Hem Türkiye Kupası'nı kazanmak hem de ligi dördüncü bitirmek istiyoruz” Alanyasporlu Efecan Karaca ve Emre Akbaba üniversiteliler ile buluştu
YEREL HABERLER Emre Akbaba, “Galatasaray’da kalsaydım ritim ...
Antalya’da e-ticaret yapan işletme sayısında artış 2019 yılında 2 bin olan e-ticaret işletmesi sayısı 2021 yılında 16 bine çıktı
YEREL HABERLER Antalya’da e-ticaret yapan işletme sayısında ...
Manavgat’ta yanan ormanların yüzde 70’i ağaçlandırıldı
YEREL HABERLER Manavgat’ta yanan ormanların yüzde 70’i ...
Jet lastik canavarı güvenlik kamerasında 10 saniyede 3 otomobilin lastiğini bıçaklayarak patlattı
YEREL HABERLER Jet lastik canavarı güvenlik kamerasında 10 saniyede ...
Osman Yüksel Serdengeçti'nin restorasyon yapılan tarihi evinde gizli bölme ortaya çıktı Çekmecede el yazması okul notları, defterler, Kur'an-ı Kerim ve 'Akseki Müftülüğü' mührü bulundu
YEREL HABERLER Osman Yüksel Serdengeçti'nin restorasyon yapılan ...
Uçamayıp yoluna kaybeden ‘Bahri Kuşu'na mahalleli sahip çıktı
YEREL HABERLER Uçamayıp yoluna kaybeden ‘Bahri Kuşu'na mahalleli ...
Ramazan etkinliklerinde Erzurumlular Gecesi
YEREL HABERLER Ramazan etkinliklerinde Erzurumlular Gecesi
Şiddet gören kadın, eşini jandarmaya ‘ruhsatsız silahları’ var diye ihbar etti
YEREL HABERLER Şiddet gören kadın, eşini jandarmaya ‘ruhsatsız ...
Park halindeki otomobillerin lastiklerini bıçakla patlatıp kaçtılar Otoparkta bulunan otomobillerin lastikleri patlatılmış halde bulan araç sahipleri şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Park halindeki otomobillerin lastiklerini bıçakla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.