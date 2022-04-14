Kaş’ta ihtiyaç sahibi 10 kişiye tekerlekli sandalye yardımı

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Kaş Belediyesi, Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat ederek, talepte bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımı gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı açıklamada, ilçede 10 ihtiyaç sahibine tekerlekli sandalye yardımında bulunduklarını ifade etti. Bu doğrultuda yapılabilecek hizmetleri gerçekleştirme gayreti içerisinde bulunduklarını belirten Başkan Mutlu Ulutaş,“Onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Hayatta mutlu olmanın bir yolu da başka birisine faydalı olabilmektir” dedi.

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