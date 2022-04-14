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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Çiçek: “Korona virüs kalpte iz bırakıyor”

İHA

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bölüm Şefi Prof. Dr. Davran Çiçek, toplumda korona virüs salgınından sonra kalp krizinin giderek arttığına dikkati çekti. Prof. Dr. Çiçek, korona virüsü geçiren hastalarda iyileşme sonrası kardiyolojik kontrolün önemine değinerek belirtileri ve korunma yollarına değindi.

Prof. Dr. Çiçek: “Korona virüs kalpte iz bırakıyor”

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bölüm Şefi Prof. Dr. Davran Çiçek, toplumda korona virüs salgınından sonra kalp krizinin giderek arttığına dikkati çekti. Prof. Dr. Çiçek, korona virüsü geçiren hastalarda iyileşme sonrası kardiyolojik kontrolün önemine değinerek belirtileri ve korunma yollarına değindi.
Prof. Dr. Davran Çiçek, 1117 Nisan Dünya Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla kalp sağlığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Çiçek; kalp sağlığı, kalp hastalıklarındaki risk faktörleri, belirtileri, korunma yolları ve hastanede verilen hizmetler hakkında bilgi verdi. Çiçek, “Kalp hastalıklarında birtakım risk faktörleri vardır. Bunların başında hipertansiyon, diyabet, sigara içimi, obezite, genetik yatkınlık ve beslenme geliyor. Genetik faktörlerin önüne geçemesek de şeker rahatsızlığını ve tansiyonu dengede tutarak, Akdeniz tipi beslenerek kalbimizi koruyabiliriz. Son yıllarda kalp sağlığını korumada karşımıza çıkan diğer 2 unsur ise hava kirliliği ve uyku apnesidir” dedi.

“1 buçuk yıl içerisinde 2 binin üzerinde vakanın anjiyosunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik”
Dünyada ölümlerin en sık rastlanan nedeninin kalp hastalıkları, kalp hastalıklarının içerisinde de en sık ölüm nedeninin kalp damar tıkanıklıkları olduğunu aktaran Prof. Dr. Davran Çiçek, “40 yaşından sonra yılda bir kez kardiyoloji hekimi tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle erkeklerin 55 yaşından sonra, kadınların ise menopoz sonrasında yılda bir kez kardiyoloji hekimi tarafından görülmesi önem arz ediyor. Alanya genelinde bir günde 1015 civarı kalp krizi hastasına müdahalede bulunuyoruz. Son 1 buçuk yıl içerisinde 2 binin üzerinde vakaya bakıp başarılı bir şekilde anjiyosunu gerçekleştirdik” diye konuştu.

“Korona virüs kalpte iz bırakıyor”
Son 2 yıldır korona virüs pandemisi ile mücadele ettiklerine dikkat çeken Prof. Dr. Çiçek, “Pandemi döneminde kalp hastalıklarında ciddi bir artış gözlemledik. Kalp damar tıkanıklıklarında bir miktar artış görülse de kalp zarı, kalp ritim bozuklukları, miyokardiyopati adı verilen kalp kası hastalığı ile ilgili sorunlara korona virüs geçiren hastalarımızda oldukça sık rastladık. Bundan sonraki süreçte Covid geçiren hastalarımızı kalp hastalıkları açısından takip edeceğimizi öngörüyoruz. Bir hekim olarak korona virüs geçiren hastaların kardiyolojik açıdan kontrolünün büyük bir önem taşıdığını belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

Kalp krizinin belirtileri hakkında konuştu
Kalp krizinin belirtilerine de değinen Prof. Dr. Davran Çiçek, “Kalp krizinin kesin belirtileri arasında göğsün ortasında ağrı, yanma, baskı şeklinde ağrı, terleme, bulantı ve kusma yer alır. Sadece diş ağrısı, sağ ve sol omuz ile sırt ağrısı tipik olmayan, 'atipik' olarak adlandırdığımız semptomlar arasındadır. Bir Japon atasözünün dediği gibi, 'Mandibuladan umblikusa kadar herhangi bir ağrı aksi ispat edilene kadar kalptendir.' Yani göbek deliğinden çene kemiğine kadar herhangi bir ağrı, aksi ispat edilene kadar kalp ağrısı kabul edilmelidir ve biz kardiyoloji hekimlerinin bu konuda uyanık olması gerekir” ifadelerini kullandı.

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