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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cadde ortasında pompalı tüfekle vuruldu

İHA

Cadde ortasında pompalı tüfekle vuruldu

Antalya'nın Serik ilçesinde cadde ortasında pompalı tüfekle vurulan adam ağır yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Burhanettin L., kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Kanlar içinde yere yıkılan adamı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yararlanan Burhanettin L.'yi önce Serik Devlet Hastanesine, sonra Antalya'da bir hastaneye sevk etti. Ağır yaralı olduğu öğrenilen Burhanettin L.'yi vuran kişinin otomobile binerek olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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