Yediği tostun parasını ödemedi, dükkana taş ve sopalarla zarar verdi

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da yediği tostun parasını ödemeyi reddedip dükkana taş ve sopalarla zarar veren M.İ.E., kendisine engel olmaya çalışan müşteriler ve yoldan geçenler tarafından çıkan arbedede darbedildi. Alkollü olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen M.İ.E., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen M.İ.E., tostçu dükkanında tost yedikten sonra ücretini ödemeden ayrılmak istedi. İşletme sahibi M.İ.E.'den tostun parasını isteyince tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.İ.E., taş ve sopayla dükkana zarar vermeye başladı. Müşteriler bu sırada dükkan önünden geçenler M.İ.E.´ye engel olmaya çalıştı. Çıkan arbede sırasında M.İ.E. darbedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla M.İ.E. hastaneye kaldırıldı. M.İ.E.'nin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-04-14 17:29:05



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