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ATSO Başkanı Çetin: “Avrupa pazarında daha fazla tanıtım yapmalıyız”

İHA

ATSO Başkanı Çetin: “Avrupa pazarında daha fazla tanıtım yapmalıyız”

Avrupa Turizm Komisyonu, aralarında Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa ve İtalya’nın da bulunduğu 10 Avrupa ülkesinde yaklaşık 6 bin kişiyle seyahat tercihleri üzerine yapılan anket araştırmasının sonuçlarını yayınladı.
Anket sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, araştırmanın Ukrayna’da savaş durumuna rağmen Avrupa turizm pazarında canlanma eğiliminin güçlü olduğuna, ancak tatile çıkacakların rezervasyon için acele etmediklerine işaret ettiğini söyledi. ATSO Başkanı Davut Çetin, “Avrupa Turizm Komisyonu’nun (ETC) seyahat eğilimleri araştırması dikkate almamız gereken bulgular içermektedir. Araştırma, yaz sezonuna doğru ülke ve Antalya olarak Avrupa pazarında daha fazla tanıtım yapmamız, pandemiye karşı önlemlere devam etmemiz ve daha önemlisi kent turizmi, doğa ve kültür turizmi alanlarını da geliştirmemiz gerektiğini göstermektedir” dedi.

“Pandemi önlemleri tatil kararlarında etkili”
Pandemi önlemlerinin tatil kararlarında da etkili olacağını belirten Davut Çetin, “ETC araştırması, Covid19 önlemlerinin turizmde destinasyon tercihlerini halen etkilediğini göstermektedir. ETC anketine katılanların üçte ikisi pandemi önlemlerinin kararlarını etkilediğini belirtmektedir. Tercih faktörleri sırasıyla esnek rezervasyon olanağı, seyahat kısıtlaması olmaması, fiyatkalite cazibesi, destinasyonda Covid19 pandemi yönetimi, pandemisağlık protokollerine uyulması şeklinde belirlenmiştir. Avrupa ülkelerinde enflasyon artışı nedeniyle seyahat harcamalarında tasarruf eğilimi kendini göstermektedir. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 29’unun kişi başı tatil bütçesi 500bin Euro arasında, yaklaşık yüzde 18’inin tatil bütçesi 500 Euro altındadır. Tatil bütçesi bin bin 500 Euro arasında olanlar yüzde 20 civarındadır. Bütçesi bin 5002 bin Euro arasında olanlar yaklaşık yüzde 14, 2 bin3 bin Euro arasında olanlar yüzde 14, 3 bin Euro üzerinde olanlar yüzde 5’lik grupları oluşturmaktadır” diye konuştu.

“Avrupa’da en çok kumgüneş tatili tercih ediliyor”
Araştırmaya göre Avrupa ülkelerinde kumgüneş tatili yüzde 22 oranıyla en çok tercih edilen tatil türü olduğunu söyleyen Çetin, “Kent turizmi ve nehirdeniz turları yüzde 15 oranlarıyla ikinci ve üçüncü sırada gelmekte, doğa ve kültürel miras yüzde 13 ve yüzde 11 oranlarıyla önemlerini korumaktadır. Genç gruplarda kumgüneş ve kent turizmi daha fazla tercih edilirken yaş arttıkça kültür ve doğa turizminin ağırlığının arttığı görülmektedir. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 30’u otel zincirlerini, yüzde 24’ü bağımsız otelleri, yüzde 13’ü internet üzerinden kısa dönemli kiralamaları, diğer gruplar kamping karavan turizmi, pansiyon gibi seçenekleri tercih etmektedir. Mart ayı itibariyle rezervasyon yaptırmış olanların oranı yüzde 35, tatil yerini belirlemiş, ama rezervasyon yaptırmamış olanların oranı yüzde 38 olup tatil yerine henüz karar vermemiş olanların oranı yüzde 17’dir” şeklinde konuştu.

“Türkiye sekizinci sırada”
Ankette Türkiye’nin 8. Sırada olduğunu belirten Çetin, “Ankete katılanların yüzde 60’ı tatil için kendi ülkesini veya komşu ülkeleri tercih edeceğini belirtmiştir. Ülke tercihlerinde İspanya yüzde 10,8, İtalya yüzde 8,9, Fransa yüzde 8,7 oranlarıyla ilk sırada yer almaktadır. Türkiye yüzde 4 oranıyla Yunanistan yüzde 7, Portekiz yüzde 5.1, Hırvatistan yüzde 5.1, Almanya yüzde 4,9’dan sonra sekizinci sırada olsa da Almanya, Hollanda gibi pazarlarda ve kumgüneş tercihi yapanlar da daha ön sıralarda yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

“Almanya’da dördüncü destinasyonuz”
Türkiye’nin Almanya’da 4. Destinasyon olduğunu söyleyen Çetin, “Almanya pazarında Türkiye yüzde 7 oranıyla Yunanistan yüzde 10, İtalya yüzde 10 ve İspanya’dan yüzde 8 sonra dördüncü destinasyon olarak tercih edilmektedir. Hollanda’da Türkiye yüzde 8 oranıyla İspanya yüzde 11 ve Fransa’dan sonra üçüncü sırada gelmektedir. İngiltere pazarında ise ilk beş sırayı İspanya, Fransa, Yunanistan, İtalya ve Portekiz almaktadır. Türkiye, Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, İsviçre, Polonya ve Avusturya’da da ilk beşe girememektedir. Avrupa Turizm Konseyi’nin araştırması yaz sezonuna doğru ülke ve Antalya olarak Avrupa pazarında daha fazla tanıtım yapmamız, pandemiye karşı önlemlere devam etmemiz ve daha önemlisi kent turizmi, doğa ve kültür turizmi alanlarını da geliştirmemiz gerektiğini göstermektedir” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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