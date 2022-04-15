İl Sağlık Müdürü Başıbüyük: "Finike Devlet Hastanesi sağlık alanında ulaşılan en son teknolojik donanıma sahiptir"

Antalya İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük Kamu Hastaneleri Hizmetleri yönetimi ile birlikte Finike Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op Dr. Yücel Kurt ve hastane yönetimi ile birlikte yaptığı toplantıda hastanede verilen sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. Finike halkına ve çevre illere de hizmet veren hastanenin bölge ve Antalya açısından da son derece önemli olduğunu vurgulayan Başıbüyük, “Finike ilçemize yapılan en büyük yatırımlardan biri olan 160 yatak kapasiteli Finike Devlet Hastanesi sağlık alanında ulaşılan en son teknolojik donanıma sahiptir. Vatandaşlarımıza en iyi ve en kaliteli hizmeti sunabilmek için görevimizin başındayız” dedi.

Ardından hastane yönetimi ile beraber hastanenin çeşitli ünitelerini gezip incelemelerde bulundu. Hastanede tedavi olmakta olan hastaları ziyaret edip hastalarla ve hasta yakınları ile sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Çalışan sağlık personeli ile de bir araya gelip, çalışanların istek ve önerilerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.