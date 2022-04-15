Antalya’da araç yangını Mahallenin küçük yaştaki çocukları, küle dönen otomobilin nasıl yandığını polis ve gazetecilere baştan sona anlattı

Antalya’da park halindeki trafikten çekili araç alev alev yanarak küle döndü. Otomobilin nasıl yandığını ise mahallenin küçük yaştaki çocukları polis ve gazetecilere başından sonuna anlattı.

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Sedir Mahallesi Zambak Caddesi üzerindeki bir apartmanın otoparkındaki bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Orhan Otun’a ait trafikten çekili eski model bir otomobilde bilinmeyen nedenden ötürü yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Bu sırada çevredekiler kovalara doldurdukları sularla yangını söndürmeye çalıştı. Kısa sürede otoparka gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yanan araç söndürüldü.



“İtfaiye çağırın’ diye uyardım”

Yangında araç küle dönerken, otomobilin yanına gelen 78 yaşlarındaki çocuklar ise polis amcalarına olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Ardından görüntü alan gazetecilere yönelen çocuklardan biri, “Arkadaşlarımızla geldiğimizde burada yangın vardı. Ben koşup 'İtfaiye çağırın' diye onları uyardım. Bir tane abi itfaiye çağırdı. Yangını itfaiyeciler söndürdüler” dedi.

Soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri, yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlattı.

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