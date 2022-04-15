Rixos, Mısır'da Türk konuklarını bekliyor



ANTALYA, (DHA) Dünyanın en özel dalış alanlarından birisi olan Sharm El Sheikh'te Türk vatandaşları için yıllardır geçerli olan vize uygulaması kaldırıldı. Mısır'ın almış olduğu karar doğrultusunda Sharm El Sheikh'te uzun yıllardır Türk otelciliğini başarıyla temsil eden Rixos Premium Seagate ve Rixos Sharm El Sheikh, bu yeni karar ile Türk konuklarını ağırlamayı bekliyor. Rixos Premium Seagate, çocukların tatil boyunca vakit geçirmekten keyif alacağı Rixy Kids Club'ı, 34 bin metrekarelik Aquapark'ı ile çocuklu ailelerin tercihi olurken, Rixos Sharm El Sheikh ise +16 yetişkin otel konseptiyle çiftlerin ve arkadaş gruplarının gözdesi durumunda. Aynı tatilde iki oteli birden deneyimleme gibi bir uygulamayı misafirlerin hizmetine sunan Rixos Mısır Otelleri, zengin bir açık büfeye sahip 2 ana restoran ve her damak tadına hitap eden birbirinden lezzetli 17 A la carte restoran ile keyifli bir tatil arayanların beklentilerini karşılıyor.Türk kahvesi ve çay keyfinden vazgeçemeyenler için Rixos Premium Seagate ve Rixos Sharm El Sheikh, yurtdışında da bu lezzetleri arayanların ihtiyaçlarına cevap veriyor.OTELLER HAVAALANINA 10 DAKİKALIK MESAFEDERixos Mısır Otelleri Ceo'su Erkan Yıldırım, "Bu karar ile Türk misafirlerimizi yeniden ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Misafirlerimiz, kısa bir uçak yolculuğundan sonra havaalanına sadece 10 dakikalık bir mesafede bulunan otellerimize ulaşabiliyorlar. Sharm El Sheikh, rengarenk balıkları ve şahane mercanları ile dünyanın en özel dalış alanlarından birisi. Ferah ve nemsiz havasıyla Kızıldeniz'in eşsiz güzelliğinde, tüm yaz boyunca Rixos ayrıcalıklarıyla dolu bir tatil deneyimi misafirlerimizi bekliyor" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya / Merkez

2022-04-15 10:52:45



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