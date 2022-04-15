Ümit Mirza Çavuşoğlu yeniden BAİB Başkanı seçildi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Kepez Belediyesi Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Genel kurul, Batı Akdenizli ihracatçıların gündem maddelerini oy birliği ile kabul etmesinin ardından tek listeyle gerçekleşen seçim ile devam etti. Geçen yıl Temmuz ayında seçimle göreve gelen BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bu seçimde de Batı Akdenizli ihracatçıların güvenoyunu alarak, 4 yıllığına yeniden Birlik Başkanı seçildi.



“Aynı heyecanla çalışacağız”

Geride kalan dönemde Antalya, Burdur ve Isparta illerinin ihracatını artırmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden BAİB Başkanı Çavuşoğlu, “Aynı heyecan ve disiplinle Bölge ihracatımızı geliştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bütün sektörlerimizi kapsayacak yurt dışı pazarlama programları düzenleyeceğiz. Hedefimiz, Batı Akdeniz ihracatını her yıl daha da artırmak. Hedefimiz, hiç ihracat gerçekleştirmemiş olan firmalarımızı ihracat yapar hale getirmek. Bu vesileyle tüm firmalarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



BAİB’in yeni yönetim kurulu; Başkan: Mirza Zirai Ürünler ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu: Ada Fresh Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Akın Mermer Tekstil İnşaat Makine Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Alanyalı Entegre Ahşap Sanayii İnşaat Nakliyat Turizm İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi, Batu Mermer Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Canlar İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Doğan Fresh Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Duranlar Süt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İmsa Mermer İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Pomona Dış Ticaret Limited Şirketi, Şahlanlar Gıda San. Ve Ticaret Limited Şirketi firmalarından oluştu.



BAİB Denetim Kurulu: Halil Bülbül Dilhan Dış Ticaret, Yakup Akgül Ahşap Orm. Ür. Pet. İnş. San. Tic. Paz. Ltd.Şti., Metcezir Kahvaltılık Gıda San. Dış. Tic. Ltd. Şti. firmalarından oluştu.

BAİB TİM Delegeleri: Yörükoğlu Süt Ve Ür. San. Tic. A.Ş., Özeller Doğaltaş San. Ve Dış Tic. Ltd.Şti., Oto Doğu Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, İpekgül Orman Ürün. Nak. İnş. Turz. Hayv. San ve Tic. Ltd.Şti, AKT Seracılık Yaş Seb., Mey., Tar., İnş., Gıda., Oto Kir., Tur. Ltd.Şti., WBT Tarım Ürn. San. Ve Tic. A.Ş.

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