Bayramda yüzde 50 indirimli tatil fırsatı



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)BU yıl, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile birleşen 5 günlük Ramazan Bayramı tatili için yüzde 50'yi bulan indirimli rezervasyon kampanyalarına ilginin yoğun olduğu açıklandı. Turizmciler, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş ve bu iki ülkeden turizm hareketinin kesilmesiyle Ramazan Bayramı ile iç turizme yöneldi.

Turizm sektöründe, 2020 Mart ayında başlayan koronavirüs salgınının sürdüğü 2 yılın ardından, 2022'de 2019'un rekor sayılarına yeniden ulaşma ümidi yaşanırken, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, bu iki ülkeden en çok turisti ağırlayan Türkiye'nin önemli turizm kenti Antalya'yı olumsuz etkiledi. 24 Şubat'ta başlayan savaş sonrası bu ülkelerden turizm akışının durması sonrası, kentteki turizm sezonunun açılışı da ertelendi. Antalya´da sektör, Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte 2022 sezonunu açmayı hedefliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı tatilinde arife günü, hem 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, hem de pazar gününe denk geliyor. Cumartesi günüyle de birleştirildiğinde 5 günlük tatil fırsatı oluşuyor. Turizm sektörünün Kasım ayında iç turizme yönelik başlattığı erken rezervasyon kampanyaları ise devam ediyor. Ukrayna-Rusya savaşının da olumsuz etkilediği sektör, bayram tatili için de yerli turiste yüzde 50'yi bulan indirim imkanları sunuyor.

'BAYRAMA YÖNELİK KAMPANYALAR BAŞLADI'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Ferit Turgut, nisan sonu mayıs ayı başlarının normalde Rus turistlerin olduğu sürece denk geldiğini belirterek, "Normalde oradan bir müşteri beklentisi vardı ama o beklenti olmayınca bayram döneminde otellerimiz iç turizme yöneldi. Bayrama yönelik indirim kampanyaları geçen hafta itibarıyla başladı, erken rezervasyon süreçleri devam ediyor ve başarılı olmasını da ümit ediyoruz. Yüzde 50'yi bulan indirim kampanyaları var. Tatil yapmayı düşünenler için çok avantajlı fiyatlar ve beklentilerimiz de yüksek doluluklara ulaşılması yönünde" dedi.

'ÖZELLİKLE SANATÇILI OTELLERE İLGİ BÜYÜK'

Sektörde iç turizm için kasım ayında başlayan erken rezervasyon sürecinin Ramazan Bayramı için de devam ettiğini belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Bu erken rezervasyon kampanyalarından tatilcilerimiz bayram tatili dönemi için de faydalanabiliyor. Talepler de şu an için fena değil. Özellikle sanatçılı otellere ilgi büyük. Hem kıştan çıkmış olmamız hem de yaz mevsiminin ilk günleri olması nedeniyle Ramazan Bayramı ilk tatil fırsatı olacak. İyi bir bayram tatili süreci bekliyoruz. Tüm otellerimiz bayrama hazır. Ege ve Akdeniz'e talepler şu an yoğun durumda" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-04-15 10:55:32



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