Kepez Belediyespor’un şampiyonluk iftarı

BAL Şampiyonu olarak 3. Lig'e çıkma hedefindeki Kepez Belediyespor, kulübün onursal başkanı Mustafa Yılmaz'ın verdiği iftar yemeğinde kutlama yaptı.

Bölgesel Amatör Lig 4’üncü Bölge 3’üncü Grup şampiyonu Kepez Belediyespor, Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün kurucu başkanı ve onursal başkanı Mustafa Yılmaz'ın verdiği iftar yemeğinde buluştu. Üçüncü Lig'e yükselme hedefiyle ilk maçına çarşamba günü Karaman'da çıkacak olan Kepez Belediyespor'un başarısını kutlamak için verilen yemeğe, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, belediye başkan yardımcıları ile belediye bürokratları ve kulübün yönetim kurulu üyeleri de katıldı.



“Ciddiyeti elden bırakmadık”

Gecenin açılış konuşmasını yapan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, güzel duygular içinde olduklarını söyledi. Zorlu ve her ihtimale açık bir sezonu şampiyon olarak tamamladıklarını belirten Çatal, “Kepez Belediyesi'nin adını anlı şanlı şekilde gittiğimiz her yerde hissettirdik. Sezonun başından bu yana rakiplerimiz bize, 'siz 3. ligde başarılar, hak ediyorsunuz' demişlerdi. Ama takımımız sıkı şekilde durarak ciddiyetini sürdürdü. Çarşamba günü önemli bir maça çıkacağız. Hep birlikte yine bir kutlama yapacağımıza inanıyorum'' dedi.



“3. Lig kapısını araladık”

Aynı zamanda Antalyaspor'un eski başkanlarından olan Kepez Belediyespor destekçisi Mustafa Yılmaz, 18 haftalık zorlu sezonun ardından nihayet hak ettikleri yerde olduklarını söyledi. Takımın önünde yine zorlu geçecek 2 maç olduğunu hatırlatan Yılmaz, “Üçüncü ligin kapısını araladık. Takımımıza hep güvendik ve güvenmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki cuma günü yine bir kutlama daha yapmayı bekliyorum'' şeklinde konuştu.



“Tütüncü'den teşekkür”

Bu iftar yemeğinin aslında kutlama olduğunu belirten Başkan Tütüncü ise, bir araya getirdiği için Mustafa Yılmaz'a teşekkür ederek sözlerine başladı. Her zaman güvendikleri Teknik Direktör Şakir Filiz'in kendilerini hiç mahcup etmediğini söyleyen Tütüncü, takdir ettiğini söyledi. Bir teşekkür de yönetim kuruluyla birlikte kulübü kurumsallaştırmaya çalışan Başkan Çatal'a ifade eden Tütüncü, davetlilerden her iki ismi de alkışlamalarını istedi.



“Antalya'ya yeni bir 3. Lig takımı”

Her zaman destekledikleri kulübün belediyesi ile özdeşleştiğini hatırlatan Tütüncü, futbol takımı için ortam oluşturmaya gayret ettiklerini söyledi. Ligin 4'üncü maçından itibaren lider olarak sezonu tamamlayan takımın sportif başarısının ortada olduğunu vurgulayan Tütüncü, ''Takımımızı kocaman tebrik ediyorum. Daha büyük başarılarla tekrar ve tekrar sizleri kutlamak istiyorum. Kapının arkasında pres var ama biz kapıyı araladık. Biraz dinlenince çok çalışıp o kapıyı açacağınıza inanıyorum. Bize iyi gelecek bir başarı olacak. Antalya'nın 3. ligde temsil etmek çok iyi, ama oyuncularımızın bireysel istatistiğine de katkı olacak'' ifadelerini kullandı.

