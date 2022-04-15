Finike’de kaçak alkol operasyonu

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Antalya’nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri bir şahsın ikametinde 10 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turunçova Mahallesi'nde ikamet eden A.S. isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada, farklı ebatlarda şişelere konulmuş vaziyette toplam 10 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

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