Beton mikseri ışıkta bekleyen araçlara çarpıp devrildi: 1 yaralı



Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde beton mikseri, kırmızı ışıkta bekleyen otomobille kamyonete çarptıktan sonra başka bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada, beton mikserinin altında kalan otomobilin sürücüst Ömer Emir Pulat, yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında D-400 karayolu Karaöz Mahallesi´ndeki kavşakta meydana geldi. Alanya'dan Antalya yönüne giden Şükrü Şaban Akyüz'ün kullandığı 07 ADR 606 plakalı beton mikseri, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Günter Wolfgan yönetimindeki 07 MN 086 plakalı otomobil ile Abdurrahman Avcı yönetimindeki 07 FZV 13 plakalı kamyonete çarpıp, Ömer Emir Pulat idaresindeki 07 ACD 108 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada, Pulat´ın otomobilinin bagaj bölümü mikserin altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi geldi. Yaralanan Ömer Emir Pulat, ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye götürüldü. Pulat'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle D-400 karayolunun Alanya, Antalya istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Havalimanına giden turistler trafiğin durması nedeniyle bir süre bekledikten sonra otel yetkililerinin gönderdiği başka araçlarla yolculuğuna devam etti. Uzun süre beklemekten sıkılan bazı sürücüler ise refüje çıkarak kaza yerini aşıp, yolculuğunu sürdürdü.

Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA

2022-04-15 14:17:14



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