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ANTGİAD Başkanı Sert: “İş dünyası olarak beklentimiz, fiyat istikrarının sağlanmasıdır”

İHA

ANTGİAD Başkanı Sert: “İş dünyası olarak beklentimiz, fiyat istikrarının sağlanmasıdır”

Antalya Genç İş İnsanları Derneği’nin (ANTGİAD) olağan aylık üye toplantısına ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş konuk oldu. Toplantı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, BAKSİFED Başkanı Abdullah Erdoğan, OSİAD Başkanı Erdal Kılıç, IGSİAD Başkanı Dilek Özdemir, ANTİAD Başkanı Ferhat Yıldız, misafirler ve ANTGİAD üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

“Sorumluluğunu bilen insanların oluşturduğu dernek”
Toplantının açılış konuşmasını yapan ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, ekonomiye dair görüşlerini paylaştı. Başkan Sert, “Toplumsal kalkınmanın temelinde birey vardır. Birey kendini yetiştirir, geliştirir ve öğrenim sürecini sürekli hale getirerek, ait olduğu topluma yarar sağlamaya çalışır. Antalya Genç İş İnsanları Derneği üyeleri de bu bilinçle, birlik ve beraberlik duygusuyla ait olduğu topluma hizmet etmektedir. Dernek olarak şunu çok iyi bilmekteyiz ki; Ortak değerlerini belirlememiş, eleştirel ve özgür düşünemeyen, sorgulamayan, kendini sürekli geliştirmeyen bireylerin oluşturduğu topluluklar ya da toplumlar ne yazık ki geride kalmaya mahkûmdur. Bizlerde işlerimizde olduğu gibi topluma karşı sorumluluğunu bilen insanların oluşturduğu bir derneğiz. Kişi başına düşen milli gelirimizin dünya ortalamasının üzerine çıkması, ülkemizin kalkınması ve çağdaş medeniyetler seviyesine çıkmamız için yapmamız gereken bu değerlendirmeleri önümüze alıp, hatalarımızı bir an evvel düzeltmek ve gelişmektir. Biraz araştırdığımızda az önce saydığım endekslerde üst sıralarda olan ülkelerin refah seviyeleri bizlerin çok çok üzerinde” dedi.

“Adil rekabet ortamı sağlanmalı”
Adil rekabet ortamının sağlanmasını gerektiğine değinen Sert, “Adil rekabet ortamının sağlandığı, bilime ve argeye yatırımların yapıldığı, hukukun her türlü kişi ve kurumdan üstün olduğu, özgür düşünen ve eleştiren bireylerin yetiştiği, teknolojiye yatırım yapan ve katma değerli ürünler üreten ülkeler her zaman rekabette bir adım önde olacaktır. Bu kriterleri yerine getirmeyen ülkelerse, 21. Yüzyıl ekonomi sahnesinde istediğini elde edemeyecek ve rekabetçi olamayacaktır. Özgür Düşünceli, çağdaş, adalet ve vicdan kavramlarını özümsemiş, birbirine güven ve sevgi besleyen, bunun yanı sıra, kişiler arasında ayrım yapmadan laiklik temelinde kurulmuş bir toplumun önünde hiç bir güç duramaz. Birbirinden bağımsız ve birbirini denetleyen kurum ve kuruluşları oluşturmuş olduğu bir devlet anlayışıyla başarıya ulaşabiliriz. 1923 yılından itibaren atılan yapısal reform adımlarını geliştirip günümüze uyarlamalıyız” diye konuştu.

“İş dünyası olarak beklentimiz, fiyat istikrarının sağlanmasıdır”
İş dünyası olarak beklentilerini söyleyen Sert, “Bu konuda da yasayla açık olduğu üzere merkez bankasının bağımsız bir şekilde bu görevi yerine getirmesidir. 1824 yılında David Ricardo’nun ilk kez ortaya attığı üzere para arzını sağlayan kurumla, parayı harcayan hükümetlerin birbirinden bağımsız olması gerektiği fikri, zannediyorum merkez bankasının bağımsızlığı için önerilmiş ilk önemli düşüncedir. Korkusuz bir ekonomi anlayışı, engellere karşı önlemini almış bir planlama, insan sevgisiyle bu planlamaları geliştiren düşence yapısı ve görevini bilinçle kavrayan liyakatli bir bakış açısıyla başarıya ulaşabiliriz. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın refah seviyesi bu düşüncelerle istenilen seviyelere yükselecektir” şeklinde konuştu.

Daha sonra sunumunu gerçekleştiren ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ‘Covid19 Sonrası Türkiye ve Dünya Ekonomisi Nasıl Şekillenecek?’ adlı sunumunu gerçekleştirdi. COVID19 pandemisinden sonra Türkiye ve Dünya ekonomisinin yaşadığı süreçleri anlatan Prof. Demirtaş, sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.
Başkan Sert, Prof Dr. Özgür Demirtaş’a katkılarından dolayı teşekkür ederek günün anısına hediyesini takdim etti. Dernek üyeliğinde 15. Yılını dolduran üyelerin plaketleri, derneğe yeni katılan üyelerin plaketleri ve Ekşili Gençlik Kütüphanesi’ne destek olan üyelerinde plaketlerinin takdiminin ardından hep birlikte çekilen fotoğraf ile toplantı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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