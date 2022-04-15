Başkasının yerine Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı'na giren 6 şüpheli yakalandı

Antalya’da başkasının yerine Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri eSınavı'na giren 6 şüphelinin yakalandığı operasyonda, farklı şahıslara ait 18 adet nüfus cüzdanı, sınava giriş listesi ve cep telefonları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğince, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri eSınavı'nda başkasının yerine sınava giren olarak tabir edilen şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 12 Nisan Salı günü Antalya’da konaklayan 6 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden farklı şahıslara ait 18 adet nüfus cüzdanı, sınava giriş listesi ve cep telefonları ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ünün arandığı tespit edildi.

Yakalanan şüpheliler 14 Nisan Perşembe günü “6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Hizmetleri Kanununa Muhalefet” suçundan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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