Falezlerdeki yangını görüntülemek için birbirleriyle yarıştılar



Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da falezlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekipler söndürme çalışması yaparken, parkta bulunanlar ise cep telefonlarıyla görüntü alma yarışına girdi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde bulunan 35 metre yükseklikteki falezler üzerinde bulunan Yalım Park'ta meydana geldi. Falezlerde bulunan parkın içerisindeki çalılık alandan duman çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın dolayısıyla kuru çalılıkların tutuşması sonucu alevler zaman zaman metrelerce uzarken, itfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışması yaptı.

VATANDAŞLAR CEP TELEFONUNA SARILDI

Öte yandan polis ekipleri, bölgede yangına yakın bulunan vatandaşları uzaklaştırmak için büyük çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri çalışmalarını yaparken parkta bulunan ve dumanı görerek parka gelen vatandaşlar ise cep telefonlarıyla yangını görüntüleme yarışına girdi. Bazı vatandaşlar yangını fotoğraflarken bazıları ise sosyal medya hesaplarında canlı yayın açarak durumu anlattı. Yangından bazı hayvanlar da etkilenirken, deniz polisi de bölgede hazır bekledi.

'İNSANLAR FOTOĞRAF ÇEKİYOR'

Mahallede oturduğunu ve yangını görerek olay yerine geldiğini ifade eden Emel Özgür, "İlk kez burada böyle bir şey oldu. Ben nasıl yardım edeceğimi düşünüyorum ama diğer insanlar fotoğraf çekiyor" dedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-04-15 19:43:25



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