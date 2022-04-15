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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Falezlerde kargılık alandaki yangın korkuttu

İHA

Falezlerde kargılık alandaki yangın korkuttu

Antalya’da falezler üzerinde kargılık ve makilik alanda çıkan yangın korkuttu. Parka kadar yükselen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, yangın saat 17.30 sırasında, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Falez 2 Parkı falezlerde çıktı. Falezlerin denize inen kargılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Parktaki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Makilerinde yandığı yangında alevler park boyuna kadar yükseldi. Yangında park kenarındaki süs ve palmiye ağaçları da yandı. İtfaiye hem denizin birleştiği noktadan hem de park üzerinden yaptığı çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Çok sayıda vatandaş ise yangını görüntülemek ile birbiriyle yarıştı.
Mahalle sakinlerinden Emel Özgür, "Yangını gördüm hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Polis ve ambulansla beraber insanlar da buraya geldi. Yangın falezlerde çıktı, burada insanlar piknik yapıyor. İlk kez burada böyle bir şey oldu. Ben nasıl yardım edeceğimi düşünüyorum ama diğer insanlar fotoğraf çekiyor" dedi. İtfaiye ve polis ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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