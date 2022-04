Karaismailoğlu: Güvenli yollar sayesinde yıllık 12 bin can kurtarıyoruz

Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Son 20 yıldır 28 bin 600 kilometreye çıkarmış olduğumuz bölünmüş yollar sayesinde ülkemizdeki trafik kazalarında yüzde 80´e varan azalmalar yaşandı. Bu güvenli yollar sayesinde yıllık 12 bin can kurtarıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Karayolları 13'üncü Bölge Müdürlüğü çalışanlarıyla beraber iftar yemeğinde buluştu. İftar yemeğine Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, Karayolları 13'üncü Bölge Müdürü Ahmet Gülşen ve çalışanlar katıldı.

Karayolları Sosyal Tesisleri´nde düzenlenen programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye´nin dört bir yanında bütün çalışma arkadaşlarıyla yoğun bir mücadele içinde olduklarını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Karayollarında çok büyük mücadeleler verdik, vermeye de devam ediyoruz. Son 20 yıldır 28 bin 600 kilometreye çıkarmış olduğumuz bölünmüş yollar sayesinde ülkemizdeki trafik kazalarında yüzde 80´e varan azalmalar yaşandı. Bunun karşılığında geçmiş istatistiklere baktığımızda, bu güvenli yollar sayesinde yıllık 12 bin can kurtarıyoruz. Bu kadar malı ve canı kurtarmak önemli bir iştir" dedi.

'ULAŞTIRMA PROJELERİ AKARSU GİBİ'

En son Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın en geniş ve en uzun asma köprüsünü yaptıklarına dikkat çeken Karaismailoğlu, ulaştırma projelerinin bir akarsu gibi olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nasıl sular, nehirler geçtikleri yerlere canlılık getiriyorlarsa, ulaştırma projelerinin hepsi de aynıdır. Bir bölgeye ne kadar güvenli ve hızlı ulaşabilirseniz o bölgenin istihdamına, tarımına, turizmine o derece fazlasıyla katkı sağlarsınız. Çünkü biz bakanlık olarak son 20 yıldır 170 milyar dolarlık yatırım yapmışız. Bunun üretime, milli gelire etkisi kat be kat bundan çok fazladır."

'İHRACAT HEDEFİ 250 MİLYAR DOLAR'

Projeler sayesinde 225 milyar dolara çıkan ihracat rakamlarının bugünkü hedefinin 250 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Bölünmüş yol 28 bin 600 kilometre diyorum ama bu her gün artıyor. Geçtiğimiz günlerde 2053 Ulaştırma ve Lojistik Master Planı´nı açıkladık. 2053´e kadar artık yapacaklarımızı her yıl neler yapacağımızı planladık ve sınıflandırdık. Bunların da takibini yapacağız. Yani önümüzdeki yılı, 2 ya da 5 yılı değil, önümüzdeki 30 yılı planlayan bir büyük Türkiye var. Önümüzdeki 30 yılda 198 milyar dolarlık projelerimizin hepsini planladık. İnşallah bunları bir program dahilinde yapacağız" diye konuştu.

'SON 20 YILDA BÜTÇENİN YÜZDE 65'İ KARAYOLLARINA'

Son 20 yılda bütçenin yüzde 65´ini karayollarına harcadıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Önemli bir alt yapı açığını kapattık ama yine de bitmiyor. 2053 yılına kadar, 28 bin 600 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 38 bin kilometreye çıkaracağız. Otoyol uzunluğumuzu 8 bin kilometrenin üzerine çıkarmak için bütün planlamalarımızı yaptık. Projelerimizi hazırladık. Bizde açılışlar, temel atmalar hiç bitmiyor. İhtiyaç nerede varsa biz oradayız. Biz kutsal bir iş yapıyoruz. Vatandaşımızın milletimizin hayatını kolaylaştırıyoruz, onun yaşamına konfor getiriyoruz. Antalya´nın sabırsızlıkla beklediği, AntalyaAlanya otoyol ihalesini bu yaz gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki 2 yıl içinde Antalyalıların hizmetine sunup önemli bir eksiği gidereceğiz. Antalya Havalimanı´nı büyütüyoruz. Tarımda, sanayide hedeflerimiz var. İşimiz çok durmak yok yola devam" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-04-15



