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Antalya’daki 5 yıldızlı oteller BDT pazarına ağırlık vermeye başladı BDT ülkelerinden 130 acente, bölgedeki 30’u geçkin 5 yıldızlı otelin yetkilileriyle düzenlenen workshopta birebir görüştü Granada Otelleri Satış Pazarlama Müdürü Barış Kökkaya: “Bu pazarlardaki tanıtımımızı güçlendirmek istiyoruz” “Özellikle mayıs ayı itibariyle ciddi oda sayılarına ulaşmaya başladık”

İHA

Antalya’daki 5 yıldızlı oteller BDT pazarına ağırlık vermeye başladı BDT ülkelerinden 130 acente, bölgedeki 30’u geçkin 5 yıldızlı otelin yetkilileriyle düzenlenen workshopta birebir görüştü Granada Otelleri Satış Pazarlama Müdürü Barış Kökkaya: “Bu pazarlardaki tanıtımımızı güçlendirmek istiyoruz” “Özellikle mayıs ayı itibariyle ciddi oda sayılarına ulaşmaya başladık”

Antalya’daki 5 yıldızlı oteller, BDT pazarına daha fazla ağırlık vermeye başladı. 130 acentenin yetkilileriyle birebir görüşme gerçekleştiren oteller, savaştan dolayı oluşabilecek turist kaybını BDT ülkeleriyle kapatmayı hedefliyor.
Antalya’nın turizm merkezlerinden Belek’teki Granada Luxury Otel, bölgedeki 5 yıldızlı otelleri BDT ülkelerinden 130 acenteyle ‘Best Workshop Türkiye 2022’de bir araya getirdi. Acentelere bağlı 250 misafirin katıldığı ve 3 gün süren workshopta, otel yetkilileri Antalya’yı ve otellerini ikili görüşmelerle tanıttı. Geniş katılımlı workshopa, BDT ülkelerinin yanı sıra Rusya’dan katılan acenteler de oldu.

“Bu pazarlardaki tanıtımımızı güçlendirmek istiyoruz”
Organizasyonla ilgili bilgiler paylaşan belirten Granada Otelleri Satış Pazarlama Müdürü Barış Kökkaya, hedef pazarlarındaki BDT ülkelerin bağlı 130 acenteden 250300 kişilik bir misafir ağırladıklarını ve bölgedeki diğer otellerle bu misafirleri buluşturduklarını söyledi. Organizasyonun Antalya’nın tanıtımına son derece olumlu katkı sağlayacağına dikkati çeken Kökkaya, “Kaynak pazarlarımız son yıllarda oldukça hareketli. Özellikle Kırgızistan, Kazakistan ve Azerbaycan pazarı, bölgemizi sıklıkla tercih eden misafirler. Bu pazarlardaki tanıtımımızı güçlendirmek istiyoruz” dedi.

“Yoğun bir talep alıyoruz”
Bu yıl pandeminin etkilerini atlattıklarını ifade eden Kökkaya, özellikle Avrupa kaynaklı pazarlarda bir artış yakaladıklarını belirterek, İngiliz pazarımız çok iyi ve hızlı gidiyor. BDT ülkelerinden geçen yıl pandemiden dolayı uçakların ertelenmesiyle sıkıntı yaşamıştık ama bu sene uçuşlar başladı ve yoğun bir talep alıyoruz. Özellikle mayıs ayı itibariyle ciddi oda sayılarına ulaşmaya başladık” diye konuştu.

“Antalya için çok önemli”
Organizasyon ile ilgili bilgiler veren Best Service Travel Agency Genel Müdürü İkram Nizam, Rusya ve BDT ülkelerinden gelen acenteleri davet ettiklerini, organizasyona otellerin de katıldığını ve bire bir görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi. Nizam, “Workshopa yüzde yüz bir katılım oranı var. Görüşme sağlanan 30’dan fazla otel var. Çok verimli geçiyor. Böyle bir dönemde böyle bir organizasyonu sağlamak bizler ve Antalya için çok önemli” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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