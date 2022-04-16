Bakan Karaismailoğlu: 2050 yılı ihracat hedefimiz 500 milyar dolar



Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, sahurda gençlerle bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hedeflerimiz çok büyük. Bu yıl 250 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Bu hedefler 2050'ye geldiğimizde 500 milyar dolara çıkacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya'da sahur programında gençlerle buluştu. Bakan Karaismailoğlu, Kepez Belediyesi'nin Dokuma Park içinde yer alan Cemil Meriç Kütüphanesi'nin önünde gençlerle bir araya geldi. Karaismailoğlu ile birlikte sahur programına AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu ve çok sayıda genç katıldı. Bakan Karaismailoğlu, Cemil Meriç Kütüphanesi'ni, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile beraber gezdi. Karaismailoğlu, burada ders çalışan Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ile KPSS ve üniversite sınavına hazırlanan gençlerle sohbet etti. Başkan Tütüncü ise kütüphane hakkında bilgi verdi.

Kütüphane gezisinin ardından sahur için sıraya geçen gençlerin arasına giren Bakan Karaismailoğlu, yemeğini ve çayını aldı. Karaismailoğlu, daha sonra gençlerle beraber hem sahur yaptı hem de sohbet etti. Yemeğin ardından Karaismailoğlu, bir gencin yakınıyla da telefonda görüntülü konuştu.

'ULAŞTIRMA ALTYAPI PROJELERİ AKARSU GİBİ'

Bakan Karaismailoğlu, yaptıkları işin kutsal olduğunu vurgulayarak, "Bütün milletin hayatını kolaylaştırıyoruz, konfor getiriyoruz, güvenlik getiriyoruz. Siz bir bölgeye ne kadar kolay ve hızlı konforlu ulaşabilirseniz oranın yaşam kalitesi o kadar yükseliyor. Ulaştırma altyapı projeleri bir akarsu gibi gittikleri yerlere hareket, bereket ve canlılık getiriyor. Sonucunda ondan sonra üretim ve istihdam artıyor. Turizm, tarım gelişiyor. Daha iyisini yapmak için önemli özveriyle çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'nin genelinde 5 bin şantiye ve 700 bin çalışma arkadaşları olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "20 yıl önceye kadar önemli bir altyapı açığı vardı. 20 yıl önce ne oldu? Bir, AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin başına gelmesiyle heyecan dolu kadrolar gelerek bu ülkede bir şeylerin yapılması gerektiğini düşündü. Onlar bizim ağabeylerimizdi, önemli işler başardılar. Biz de görevi devralınca onların iyi yaptığı şeylerin üzerine bizim daha fazla koyma inancıyla işlerimize koyulduk" diye konuştu.

'BU YIL 250 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİMİZ VAR'

Projelerin bitiminden sonraki etki analizlerini yaptıklarını da belirten Karaismailoğlu, "Mesela İstanbul-İzmir Otoyolu yapıldıktan sonra bölgede turizmde 60 bin oda ilave olmuş. 12 tane OSB yapılmış, mevcut organize sanayi bölgelerinde 2 bin hektarlık genişleme alanı olmuş. İstihdamda 60 bin kişiye varan artışlar olmuş. Hem zamandan kazanıyorsunuz hem de egzoz emisyonu azaltıyorsunuz. Ayrıca bunun yanında turizm, üretimde, istihdamda hepsinde kazanıyorsunuz. Hedefimiz, dünyanın en gelişmiş 10'uncu büyük ekonomisine sahip ülke olarak, dünyaya öncü bir devlet olarak hizmet etmek için bu altyapıları kurmak zorundayız. Hedeflerimiz çok büyük. Bu yıl 250 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Bu hedefler, 2050'ye geldiğimizde 500 milyar dolara çıkacak" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, sahur programının ardından gençlerle toplu fotoğraf çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-04-16 09:57:38



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