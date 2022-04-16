Babasının borularla hazırladığı düzenekte yürümeye çalışan Efe'nin cihazları alındı



Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, serebral palsi hastası oğlu Efe'nin (10) yürüyebilmesi için gerekli aletleri maddi imkansızlık nedeniyle alamayıp, su borularından düzenek kuran inşaat işçisi Ceylan Küçükodabaşı'nın (48) yardımına gönüllüler yetişti. Konunun DHA tarafından gündeme getirilmesinin ardından fiyatı 40 bin liraya yakın aletler, gönüllülerce alındı. Aletlerle yürüme antrenmanı yapan Efe'nin kaslarında ise şimdiden gelişim gözlendi.

Kepez ilçesinde Özlem (42) ve inşaat işçisi Ceylan Küçükodabaşı çifti, 2012 yılında ikinci çocukları olacağının haberini aldı. Çift, bir süre sonra yapılan kontrollerde üçüzleri olacağını öğrendi. Büyük heyecanla doğumu bekleyen çiftin çocukları, 6 aylıkken Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde dünyaya geldi. Erken doğum nedeniyle çocuklardan biri, yaşama tutunamadı. Efe ve Sude isimlerini verdikleri prematüre bebekler ise hayata sarıldı.

'YAŞAMAZ' DEMİŞLER

Özel hastaneye sevk edilen ve kuvözde tedavi gören Sude, bir süre sonra hastaneden çıkarıldı, Efe içinse zorlu süreç başladı. Doktorların 'Yaşamaz' dediği, iç organlarının çoğu gelişmeyen Efe, kuvözde ve solunum cihazına bağlı şekilde yoğun bakımda kaldı. Bu sürede doktorlar, 'Belki bir daha göremezsiniz, gelin görün' diyerek anne ve babayı hastaneye çağırdı. Kuvözdeki Efe, anne ve babasının parmaklarını tutarak tepki verdi.

ÖNCE EPİLEPSİ TEŞHİSİ

183 gün yoğun bakımda kalan ve doktorların 'mucize bebek' olarak adlandırdığı Efe, akciğerleri yeterli seviyede gelişmemesine rağmen yaşama tutunarak taburcu edildi. Kontrollerde Efe'ye ilk olarak epilepsi teşhisi koyuldu ve ilaç tedavisine başlandı. Çocuklarını nöroloji doktoruna götüren aile, Efe'nin serebral palsi hastası olduğunu öğrendi.

YAŞINDAN FAZLA AMELİYAT

Teşhisin ardından çocuklarının en iyi noktaya gelebilmesi için öncelikle fizik tedavi başlatan anne ve baba, Efe'yi eğitim alabilmesi için de özel eğitim okuluna götürdü. Efe, bu süreçte yaşından fazla ameliyat geçirdi. Son olarak bacaklarından kas ameliyatı olan Efe'nin yürüyebileceği söylendi ancak aile yürüme antrenmanları için gereken 40 bin liraya yakın tutardaki 'Tırtıl' ve 'Hard Walker' isimli aletleri, maddi yetersizlik nedeniyle alamadı. Küçükodabaşı çifti, çocukları için alamadıkları aletin benzerini yapmaya karar verdi. Günlük olarak inşaatlarda çalışan baba, ev sahibinden aldığı plastik su borularını birleştirerek düzenek hazırladı.

GÖNÜLLÜLERDEN CİHAZ DESTEĞİ

Hazırlanan düzenekle yürüme çalışması yapan Efe'nin azmini DHA'nın gündeme getirmesinin ardından gönüllüler, yardım elini uzattı. Antalya Yardımlaşma Platformu, Efe'nin kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılarken, farklı şehirlerde yaşayanlar ise alınması gereken cihazları aramaya başladı. Arayışlar sonucu bulunan 'Tırtıl' ve 'Hard Walker' isimli cihazlar, alınarak aileye teslim edildi. Efe ise şimdilerde yeni cihazlarıyla yürümeye çalışıyor. Kısa sürede kasları gelişim gösteren Efe, cihazlarla tek başına adım atmaya dahi başladı.

ANNENİN MUTLULUĞU

Cihazlar geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Özlem Küçükodabaşı, "Cihazlarımız gönüllüler tarafından alındı. Şu an çok güzel gidiyor. Kısa bir sürede Efe'de gelişimler görmeye başladık. Günlük 1-2 saat yürüme çalışmaları yapıyoruz. Efe'nin duruşu dikleşmeye başladı. Kısa sürede cihazla adım atmaya başladı. Cihaz olmadan yalnız adım atamıyordu şimdi en azından benden bağımsız adım atabiliyor. Bu cihazları 2 yıl rahatlıkla kullanabilir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-04-16 11:05:27



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