Yolun acemisi olan sürücü karar veremeyince kazaya sebep oldu: 2 yaralı Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkartıldı Otomobil aniden karar değiştiren kamyonete arkadan çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonete arkadan çarpan otomobil, köprülü kavşağın çelik bariyerlerine çarparak hurdaya döndü. Otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Suriye uyruklu sürücünün yanı sıra arkadan çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından köprülü kavşak uzun süre trafik akışına kapanırken, yan yolun yetersiz kalması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, AntalyaAlanya D400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Suriye uyruklu Raşit Almohamed’in kullandığı 07 ASA 833 plakalı otomobil, önünde aynı istikamette gitmekte olan Hüseyin Özcan’ın kullandığı 07 LB 763 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun solundaki çelik bariyerlere, buradan da sol taraftaki bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Suriye uyruklu Raşit Almohamed ve kamyonet sürücüsü Hüseyin Özcan yaralandı. Her iki sürücü de itfaiye ve 112 ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulundukları yerden çıkarılırken, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldılar.

Kazanın, Suriye uyruklu Raşit Almohamed’in yolu bilmemesi ve köprülü kavşağa geldiğinde ani bir kararla köprülü kavşağa yönelmesi sonucunda meydana geldiği bildirildi.

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