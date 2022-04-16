Antalya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'da kavşakta motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Evliya Çelebi caddesinde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Ayaş’ın kullandığı 07 YB 797 plakalı kamyonet ile plakası belirlenemeyen motosiklet çarpıştı. Çarpışma anında motosiklet aniden ateş alarak yandı. Kazayı görenler motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan yaralılara yardım ederek 112 acil servise haber verdi. Kaza yerine itfaiye ekipleri gelerek yanan motosikleti söndürdü. 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet ve Opera Yaşam Hastanesine götürüldüğü bildirildi.

Olay yerine gelen trafik ekipleri ise kazanın oluş nedenini araştırma başlattı. Kamyonet sürücüsü ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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