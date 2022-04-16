Rotary kulüplerinden Manavgatlılara keçi desteği



Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'da Manavgat yangını sonrası yardım kampanyası yürüten uluslararası Rotary kulüpleri temsilcileri, ihtiyaç sahibi 52 aileye toplam 312 keçi dağıttı. Proje kapsamında gelecek ay 55 aileye de 495 arı kovanı dağıtımı yapılacak.

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve 10 gün süren Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınında 50 bin hektarı orman, 75 bin hektar alan zarar gördü. 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve binlerce hayvanın yok olduğu yangında; 1200 ev, iş yeri ve 600 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından harekete geçen uluslararası Rotary kulüpleri, mağdurların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalara başladı. Rotary kulüpleri, yardım kampanyası kapsamında 9 ülkede 91 bin 300 dolarlık bağış topladı. Bağışlarla ziraat mühendisleri ve veterinerlerin tavsiyeleriyle bölgede ihtiyaç sahipleri için 52'si erkek, 260'ı dişi olmak üzere 312 Halep cinsi keçi ve 495 arı kovanı tedarik edildi. Kamu kuruluşlarının desteğiyle yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen 52 aileye 5 dişi ve 1 erkek olmak üzere keçiler, Manavgat mezbahasında teslim edildi.

Rotary 2430'uncu Bölge Federasyon Başkanı Mustafa Kemal Ketrez, yangın sonrası kaymakamlık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları ve Manavgat Rotary Kulübü üyeleriyle ihtiyaç sahiplerinin belirlendiğini söyledi.

Ankara Kızılay Rotary Kulübü üyesi Altan Arslan da projeyi Uluslararası Rotary Vakfı'nın finansmanıyla yaptıklarını anlattı. Arslan, "Finansman büyüklüğü 91 bin 300 dolarlık projeyi gerçekleştirdik. Projede Güney Kore'den Danimarka'ya, İsveç'e, Almanya'ya kadar 9 ülkeden kulüpler yer aldı. 9 farklı Rotary bölgesinden de finansman sağladık. Şu anda yangından zarar gören ve hayatlarını idame ettirmeye çalışan 52 aileye toplam 312 keçi dağıttık. Proje kapsamında önümüzdeki günlerde 55 aileye 495 arı kovanı dağıtacağız" diye konuştu.

Manavgat Rotary Üyesi Fehmi İncidiş ise yangında ilçe halkının zor günler geçirdiğini anlattı. Kırsal mahallelerde yaşayanların sıkıntılarına değinen İncidiş, "Yangının ardından Uluslararası Rotary Vakfı'nın gerçekleştirdiği ve hibe etmek şartıyla 5 dişi, 1 erkek keçi verme konusunda yardımın yasal prosedürlerini yerine getirdik. İlgili kurumlardan izinler alındı, gerekli hayvanlar temin edildi. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Bu ailelere taahhütname imzalatıyoruz ve hayvanları 1 sene boyunca satmayacaklar. Bakıp çoğaltacaklar. Halep cinsi keçiler veterinerler tarafından özellikle tavsiye edildi. Özel bir çalışma sonucunda biz bu keçileri temin ettik" dedi.

Rotary üyelerinin keçi dağıtımı yaptığı ailelerden, Ulukapı Mahallesi'nde oturan Naime Ünal, "Kimin ne emeği varsa Allah razı olsun. Yangında benim bütün hayvanlarım yanmıştı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2022-04-16 17:03:32



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