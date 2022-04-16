Antalya’da şehit ve gazilerin kabirlerinde temizlik ve bakım yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’da şehit ve gazilerin 1420 Nisan Şehitler haftasında kabirlerinde temizlik ve bakımı yapıldı.

Antalya il Jandarma Komutanlığına bağlı Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Senir Mahallesinde bulunan Şehit Hüseyin Yıldız'ın ve Karaisa Mahallesinde bulunan Şehit Recep Bütüner ile Kore Gazisi Hüseyin Altıner'in kabirlerinde 1420 Nisan Şehitler haftasında temizlik ve bakımı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.