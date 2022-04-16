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Bakan Karaismailoğlu: "2053 yılına kadar tam 190 milyar dolarlık yatırım planladık” Bakan Karaismailoğlu, Dokumapark’ta öğrencilerle sahur yaptı

İHA

Antalya'da Cemil Meriç Kütüphanesi'nde geceyi çalışarak geçiren öğrencilerle bir araya gelerek sahur yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Geriye bakacak olursak, ulaştırma alt yapısına 2002 yılından bu yana 170 milyar dolarlık yatırım yaptık. 2053 yılına kadar tam 190 milyar dolarlık yatırım planladık" dedi.

Bakan Karaismailoğlu: "2053 yılına kadar tam 190 milyar dolarlık yatırım planladık” Bakan Karaismailoğlu, Dokumapark’ta öğrencilerle sahur yaptı

Antalya’da Cemil Meriç Kütüphanesi’nde geceyi çalışarak geçiren öğrencilerle bir araya gelerek sahur yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Geriye bakacak olursak, ulaştırma alt yapısına 2002 yılından bu yana 170 milyar dolarlık yatırım yaptık. 2053 yılına kadar tam 190 milyar dolarlık yatırım planladık” dedi.
Kepez Belediyesi, Cemil Meriç Kütüphanesi’nde geceyi çalışarak geçiren öğrenciler için sahur düzenledi. Dokumapark’taki sahura, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ve geceyi kütüphanede ders çalışarak geçiren öğrenciler katıldı. Öğrencilerle sahur sofrasında sohbet eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Allah tuttuğumuz oruçları eda etsin. Hayırlısıyla nice mutlu bayramlara bizleri kavuşturmayı nasip etsin“ dedi.

Yaşam kalitesi konforla yükselir
Yaptıkları işin vatandaşın hayatına kolaylık, konfor ve güvenlik getirdiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Bir bölgeye ne kadar hızlı, konforu ulaştırabilirseniz oranın yaşam kalitesi o kadar yükseliyor. Bizim kullandığımız bir kelime var. Ulaştırma alt yapıları bir akarsu gibidir. Gittikleri yere hareket getiriyorlar, bereket getiriyorlar. Sonucunda üretim artıyor, istihdam artıyor. Turizm, tarım gelişiyor. O yüzden yaptığımız işi hakikaten çok önemsiyoruz ve bir daha daha iyisini yapmak için özveriyle çalışıyoruz. Türkiye'nin genelinde 5 bin şantiyemiz, 700 bin tane çalışma arkadaşımız var. Bu bir ekip işidir. 700 bin kişi varsa biz varız “diye konuştu.

20 yıl önce alt yapı açığı vardı
Bakanlıkta karayolu, havayolu, deniz yolu, demir yolu, haberleşme ve uydu olmak üzere beş sektör olduğuna değinen Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizde 20 yıl öncesine kadar alt yapı açığı vardı. AK Parti ve Cumhurbaşkanımızla birlikte heyecan dolu kadrolar gelerek bu
ülkede bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüler. Önemli işler başardılar ve bizlerde bu görevi onlardan devraldık” dedi.
2053’e 190 milyar dolar yatırım
Zamanla ülke ihtiyaçlarının arttığına, teknolojinin değiştiğine vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, “Bu değişimlere bugünden hazırlıklı olmanız gerekiyor ve en önemlisi planlama yapmanız gerekiyor. Ve biz bu ana planlamalara çok önem veriyoruz. Geçtiğimiz hafta 2053 ulaştırma lojistik ana planını açıkladık. Burada derin bir çalışma var. Bütün sektörlerin uzmanları sivil toplum örgütleri, üniversitelerdeki hocalarımız, üniversitelerle oturduk çalıştık ve Türkiye’nin 2053 yılına kadar yapması gereken işleri tek tek planladık. Türkiye’de 5 yıl sonra ne yapılması gerektiğini bakanlık olarak biliyoruz. Geriye bakacak olursak, ulaştırma alt yapısına 2002 yılından bu yana 170 milyar dolarlık yatırım yaptık. 170 milyar dolarlık yatırımın içinde ne var? 28 bin 500 kilometre uzanan bölünmüş yollar, 3 bin kilometrenin üzerinde otoyollar, 13 bin 22 kilometre uzanmış demir yollarımız, 217 tane limanımız var. Ve haberleşme uydularımız, haberleşme şebekelerimiz, haberleşme alt yapılarımız var. Bunların hepsini topladığınızda son 20 yılda 170 milyar dolar yatırım yaptık. 2053 yılına kadar tam 190 milyar dolarlık yatırım planladık” diye konuştu.

Dünyanın en uzun, en geniş, en yüksek köprüsü
Geçtiğimiz günlerde açılan Çanakkale Köprüsü’ne de değinen Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemiz alt yapılarda, teknoloji ve mühendislikte o kadar ileri noktalara geldik ki, teknoloji harikası, Türk mühendisleri tarafından tamamen Türk mühendislik çözümleriyle üretilmiş bir köprüyü açtık. Dünyanın en uzun, en geniş, en yüksek asma köprüsü 107 katlı apartman yüksekliğinde Bu da sadece denizin üzerinde 318 metre Deniz yüzeyinin altında da 80 metrelik bir derinlik var. Yıllar süren bir projeyi 4 yıl gibi kısa bir sürede bitirerek, dünyanın hizmetine sunuyorsunuz. Saatler süren bir yolculuğu bu köprüyle 6 dakikaya düşürüyorsunuz. Zamandan kazanım, yakıttan kazanım, çevreselde etkileri var. Dünyaya öncü bir devlet olmak için bu alt yapıları yapmak zorundasınız” dedi.

Antalya hava limanına 785 milyon Euro yatırım
“Hedeflerimiz çok büyük. Bu yıl 250 milyar dolar ihracat hedefimiz var.” diyerek sözlerine devam eden Bakan Karaismailoğlu, “2050’ye geldiğimizde ihracat hedefimiz 500 milyar dolara çıkacak. Buda güçlü ulaştırma alt yapısı üzerinde olacak. Kara yolları yapıyoruz. Hava Yollarında da çok müthiş gelişmeler oldu. Biliyorsunuz pandemiye rağmen İstanbul Hava Limanı, dünyanın en büyük en çok yolcu alan hava limanı oldu, 2 yıl boyunca Antalya’daki gelişen turizm ve tarım içinde Antalya Hava Limanında da yatırım yapmamız gerekiyordu. Antalya Hava Limanı yetersiz kaldığı için, hava limanı kapasitesini artırmak için 785 milyon Euro’luk yatırım yapmamız gerekiyordu. Bu çalışmalar önümüzdeki 2 yıl içinde tamamlanacak“ diye konuştu.
Bakan Karaismailoğlu, öğrencilerle yaptığı sahurun ardından, Türkiye’nin en zengin kütüphanesi Cemil Meriç Kütüphanesi’ni gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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