Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Antalyaspor: 3 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında A. Alanyaspor, konuk ettiği Antalyaspor’a 31 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gökdeniz Bayraktar'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 30

75. dakikada sağ kanattan Floranus'un ortasında arka direkte Güray Vural şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

78. dakikada rakip ceza sahası önünde topla buluşan Emre Akbaba rakiplerini geçerek pasını Tayfur Bingöl'e aktardı. Bu oyuncunun ortasında ise ceza sahası içinde Diedhiou topu ağlara gönderdi. 13

90. dakikada Umut Güneş'in ara pasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutu üstten dışarı çıktı.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Milunovic xx, Awaziem xx, Borja xx (Erencan Yardımcı dk. 89 ?), Novais xx, Efecan Karaca xxx (Diedhiou dk. 71 xx), Efkan Bekiroğlu xx (Umut Güneş dk. 58 xx), Emre Akbaba xxx, Candeias xxx (Tayfur Bingöl dk. 58 xx), Eduardo xx (Oğuz Aydın dk. 58 xx)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Fer, Eduardo, Fatih Aksoy, Furkan Bayır

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Antalyaspor: Boffin xxx, Güray Vural xx, Kudriashov xxx, Veysel Sarı xx, Bünyamin Balcı xx (Floranus dk. 46 xx), Fernando xx, Hakan Özmert xxx (Ribeiro dk. 58 xx), Doğukan Sinik xx (Poli dk. 77 xx), Adriano xxx (Ndao dk. 46 xx), Gökdeniz Bayraktar xxx, Wright xxx (Pereira dk. 77 xx)

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Nuri Şahin, Ghacha, Mustafa Erdilman

Teknik Direktör: Alfans Groenendıjk

Goller: Wright (dk. 17), Gökdeniz Bayraktar (dk. 40 ve 58) (Antalyaspor), Diedhiou (dk. 78) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Efecan Karaca (Alanyaspor), Hakan Özmert, Bünyamin Balcı, Güray Vural (Antalyaspor)

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