Antalyaspor, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı

Antalyaspor, deplasmanda Alanyaspor'u 31 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda iyi bir ivme yakalayan Antalyaspor, 33. hafta mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor'u , Gökdeniz Bayrakdar ve Wright’ın attığı gollerle 31 mağlup etti. Bu skorla güney ekibi puanını 50 yaptı ve ligde 8. sıraya yükseldi. Kırmızıbeyazlılar, son 11 haftada ise ciddi bir yenilmezlik serisi yakaladı. Akdeniz ekibi, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile 00 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 30, Yeni Malatyaspor'u 21, DG Sivasspor ile Medipol Başakşehir'i 10, GZT Giresunspor’u 41, Altay’ı 21, Hatayspor’u 41 ve Aanyaspor'u 31 mağlup etti. Bu 11 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 5 gol gördü ve 27 puan topladı. Kırmızı beyazlılar, farklı galibiyeti soyunma odasında teknik heyet ve yönetimle birlikte kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

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