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Hollandalı kuş bilimciler Antalya'da gönüllü kuş halkalıyor Serik'te bir buçuk ayda, 70 türde 3 bin kuş halkalandı Sosyal medyadan gördüler, Serik'te kuş halkalıyorlar Hollandalı 2 kuş bilimci, Serik Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda edindiklerini ülkelerinde yazacak

İHA

Hollandalı kuş bilimciler Antalya'da gönüllü kuş halkalıyor Serik'te bir buçuk ayda, 70 türde 3 bin kuş halkalandı Sosyal medyadan gördüler, Serik'te kuş halkalıyorlar Hollandalı 2 kuş bilimci, Serik Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda edindiklerini ülkelerinde yazacak

Hollandalı 2 kuş bilimci, sosyal medyadan görüp geldikleri, Serik Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda gönüllü olarak kuşların halkalama çalışmalarını yapıyor. Merkezde 45 gün içinde 70 türde 3 bin kuş halkalandı.
Antalya’nın Serik ilçesinde Hollandalı iki arkadaş Jan Visser (72) ve Will Beeren (70) sosyal medyadan görüp Türkiye’de gönüllü olarak kuş halkalama çalışmalarına katılıyorlar. 15 gündür Boğazkent kuş halkalama istasyonunda bulunan iki arkadaş yapılan çalışmalarda ülkelerinde yakalayamadıkları kuş türlerini yakalayıp onları yakından tanıma fırsatı buldu. Mahalle halkının göstermiş olduğu misafirperverlikten çok mutlu olduklarını belirten Hollandalılar, izlenimlerini ve gözlemlediklerini ülkelerinde yayın yapan dergilerde paylaşacak.
Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve Serik Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde 2022 yılı ilkbahar Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonunda kuş halkalama çalışmaları başladı. Mart ayında başlanan halkalama çalışmaları ile şu ana kadar 70 ayrı türde yaklaşık 3 bin kuş halkalandı. Mayıs ayının sonuna kadar sürecek çalışmalarda kuşların ölçümleri, ağırlıkları tartılıp tekrar doğaya geri bırakılıyor.

"Göç geç başladı"
ALKÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Hakan Karaardıç, "Bu yıl 2022 ilkbahar kuş halkalama çalışmalarına 5 Mart'ta başladık. Havaların soğuk gitmesi bu yıl kuş göç davranışlarında zamansal olarak farklılıkların ortaya çıkmasına neden oldu. Çok daha geç göç hızlandı diyebiliriz. Normalde Mart ayının 20'si gibi hızlanmaya başlayan göçün yaklaşık 10 gün kadar sonra nisan ayı başlarında hızlandığını söyleyebiliriz" dedi.

"Eko turizme katkı"
Geciken göç olayının etkileri hakkında konuşan Karaardıç, "Üreme alanlarına geç ulaşmaları, bununla birlikte tabi ki soğuk süreçte göç eden bireylerin dirençlerinin düşük olma durumuna karşı farklı ölüm olayları gerçekleşmesine neden olabilir. Zaman içerisinde bu bunun sonuçlarını popülasyon içinde düşüş varsa bunları daha net görebileceğiz. Sosyal medya aracılığıyla dünyanın dört bir yanından bu bölgeye merak duyan insan var. Pandemi döneminde bir çok kişi iletişime geçmişti. Bu yıl iki tane Hollanda'dan gelen iki tane misafirimizi ağırladık. Yaklaşık 15 gündür bizlerle birlikteler. Beraber, saha çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Hem bize yardımcı oluyorlar hem de ülkelerinde göremedikleri türleri ellerinde tutma fırsatı buldular. Bu durum onları mutlu ediyor. Bu durum ülkemizin doğal güzellikleri bakımından eko turizmi açısından gelişimi için küçük adımlar. İleride damlaya damlaya artarak bölgemizin daha fazla gelişimine katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Sosyal medyadan gördü ve geldi
16 gündür katıldıkları kuş halkalama çalışmalarında farklı kuş türlerini gördüklerini anlatan Jan Visser, “Sosyal medya üzerinden paylaşımları görünce, özellikle farklı türleri görünce burasının çok güzel ve ilginç bir bölge olduğundan hemen iletişime geçtim. 16 gündür buradayım. Türk halkının misafirperverliğinden dolayı müteşekkirim. Burada yeni türler gözlemledim. Aynı zamanda Hollanda'da yakalayamadığımız pek çok türü burada yakalamak, onları elimizde tutmuş olmak beni çok mutlu etti. Hollanda'ya döndüğümde arkadaşlarımla paylaşmanın yanında özellikle burada kuşlarla ilgili yaptığımız çalışmaları Hollanda'daki dergiler için izlenimlerimi anlatan bir yazı yazacağım" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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