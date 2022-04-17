Satın almak istediği eve bakmaya giderken kazada öldü

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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da satın almak istediği eve bakmak için yola çıkan İskender Billur'un (62) kullandığı araç ile Necla B.'nin idaresindeki araç çarpıştı. Kazada hastanede kaldırılan Billur kurtarılamadı, diğer sürücü gözaltına alındı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi, Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İskender Billur, ailesiyle birlikte satın almak istediği eve bakmak için yola çıktı. Hacı Mestan Caddesi'nde Billur'un kullandığı 34 UP 6510 plakalı araç, kavşakta Necla B.'nin idaresindeki 07 CBS 86 plakalı araçla çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Billur, hayatını kaybetti. Billur'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü. Cenazeyi alan Billur'un yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Kazaya karışan sürücü Necla B. de gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-04-17 12:38:08



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