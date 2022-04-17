Konyaaltı’nda sanat rüzgarı

Konyaaltı Belediyesi, düzenlediği konser etkinlikleri ile müzikseverlerin Ramazan ayında keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor. Düzenlenen konserlerle yerel müzisyenlere de destek çıkılıyor.

Konyaaltı Belediyesi, Ramazan Şenlikleri çerçevesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı’nda düzenlediği konserlerle dinleyicilerin keyifli vakit geçirmelerini sağladı. Türküseverler, Şef Soner Mızrak yönetiminde Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu konserine ilgi gösterdi. Vatandaşlar, iftardan sonra güzel vakit geçirmek için konsere aileleri ile birlikte katılırken, belediyenin düzenlediği bu tür ekinliklerden memnun kaldıklarını ifade ettiler.



“Keman ve piyano konseri”

Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen bir diğer etkinlik ise keman ve piyano konseri oldu. Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi’nin öncülüğünde düzenlenen konsere vatandaşlar ilgi gösterdi. Konserin yapıldığı salon tamamen dolarken, belediyenin müzik akademisinde eğitim gören öğrencilerin aileleri dışarıda kaldı. Özellikle son 2 yılın sağlık ve ekonomik sorunlar nedeni ile zorlu geçtiğini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Vatandaşlarımızın, bütün bu olumsuzlukları bir nebze de olsa unutması ve keyifli vakit geçirmesi için bu tarz etkinlikler düzenliyoruz. Yurttaşlarımızın yanındayız ve onlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

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