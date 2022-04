KBT, ‘Barışsın Dünya’ tiyatrosu ile perdelerini çocuklara açıyor

İşte portakaldan daha fazla C vitamini içeren besinler

Kepez Belediye Tiyatrosu (KBT), ‘Barışsın Dünya’ müzikli tiyatro oyunu ile Çarşamba ve Cumartesi günleri perdelerini çocuklar için açıyor.

Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde sahnelenen, Gürcan Koç’un yazdığı, Derya Bütev’in yönettiği ‘Barışsın Dünya’ müzikli tiyatro oyunu çocuklar tarafından ilgi görüyor. Kepez Belediye Tiyatrosu ekibinin her hafta sahnelediği ‘Barışsın Dünya’ son zamanlarda yaşanan ve birçok bölgede hala süren savaşları ve bundan etkilenen insanları, özellikle de çocukları anlatıyor. Bilinmeyen bir yerde olan Barış Ülkesi'nde herkes barış içinde yaşamaktayken, ülkenin adil ve sevgi dolu kralı Güçlü Bilek’e, kötü kalpli Savaş Perisi kötülük saçan savaş asasını verir. Kötülük saçan savaş asası Kral Güçlü Bilek’i, savaşçı bir krala dönüştürür. Bir gün barış perisi gelir ve barış ülkesi yine barış içinde yaşamaya devam eder. KBT’nin çocukları ücretsiz buluşturduğu müzikli tiyatro oyunu, her hafta Çarşamba ve her Cumartesi Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde tiyatro sever çocukları bekliyor.

