Antalya’da motosikletli gençlerden yürekleri ağza getiren hareket Önlerinde giden kamyonun arkasına yaklaşarak canlarını tehlikeye attılar

Antalya’nın Serik ilçesinde motosikletli iki gencin önlerinde giden kamyonun arkasına yaklaşarak tehlikeli hareketlerde bulunması yürekleri ağza getirdi.

Serik ilçesi D400 karayolunda motosikletli iki genç, seyir halindeyken önünde ilerleyen kamyonun arkasına yaklaşarak hem kendi canlarını hiçe saydı hem de trafiği tehlikeye attı. Yaptıkları bu tehlikeli davranışı cep telefonu ile kaydeden sürücünün davranışı ise yürekleri ağza getirdi. Pes dedirten görüntüler sosyal medyada yayınlanınca polis ekipleri harekete geçti. Plaka üzerinden motosiklet sürücüsüne 588 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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