Turist taşıyan minibüs kaza yaptı: 1´i ağır, 12 yaralı

Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA Havalimanı´ndan aldığı İngiliz turistleri Alanya'ya götüren minibüs, Manavgat´ın Kızılot Mahallesi´nde bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada 1´i ağır 12 kişi yaralandı.
Antalya Havalimanı´ndan aldığı İngiliz turistleri Alanya´ya daki otellere götüren Kamil Demir yönetimindeki 20 AGM 990 plakalı minibüs, akşam saatlerinde Manavgat´ın Kızılot Mahallesi´nde önce bariyere çarptı, ardından yarım metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada minibüs sürücüsü Kamil Demir ile birlikte aralarında çocukların da olduğu 11 turist yaralandı.
Olay yerine gelen çok sayıda ambulansla Manavgat´taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARCA
2022-04-17 18:43:48
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.