Antalya’da bahar yağmuru sürprizi

Antalya’da aralıklarla süren bahar yağışı etkili oldu.

İki gündür toz bulutunun hakim olduğu turizm kenti Antalya’da bulutlu hava yerini öğleden sonra aralıklarla süren bahar yağışına bıraktı. Sağanak şeklindeki yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındı. Bazı vatandaşlar şemsiye ile yürürken, bazıları ıslanmaya aldırmadı. Yollarda biriken suyla birlikte sürücüler dikkatli seyretti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de yağışla birlikte ıssızlığa büründü. Turistler yağışla otellerine kaçarken, iki genç kızın ise denize girdiği görüldü. Yağmurun gece yarısından itibaren etkisini kaybedeceği öğrenildi.

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