AGC 2021 Başarı Ödülleri'nin sahipleri açıklandı

Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) 2021 yılı Medya Başarı Ödülleri Yarışması'na başvuran 58 eserin jüri değerlendirmesinin sonuçlarını açıkladı. 20 eser ödüle layık görüldü.
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Dış ilişkiler Koordinatörü Mevlüt Yeni başkanlığında, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, Antalya GC Başkan Yardımcısı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği Başkanı, Antalya GC Başkan Yardımcısı Ahmet Duran Yenigün, Kanal V program sunucusu Ali Orhan, Antalya GC Başkan Vekili Işık Tuncel, Antalya GC Başkan Yardımcısı Ersin Aydın’ın katılımından oluşan jüri toplantısının ardından sonuçlar zarf içinde teslim edildi.
AGC Yönetim Kurulu ile yapılan toplantıda öncelikle yarışmaya katılıma ilişkin bilgi veren AGC Başkanı Coşkun, “Alanya Gazeteciler Cemiyeti Üyeleri her yıl olduğu gibi bu yıl da medya başarı ödülleri yarışmamıza büyük ilgi gösterdi. 58 eserin katıldığı yarışmanın sonuçları Jüri üyelerimizim titizlikle yaptıkları değerlendirme toplantısında belli oldu. Katılımcılar arasında 3 tanesi Jüri Özel Ödülü olmak üzere 2O eser ödül aldı. Medya Başarı Ödülleri Yarışmaları ne yazık ki başka şehirlerde yapılamıyor. Bu açıdan bakıldığında Alanya Gazeteciler Cemiyeti meslektaşları arasında büyük ilgi gören Medya Başarı Ödülleri Yarışması ve Ödül Törenini özveri ile yapmaya devam edecek. Yarışmaya katılan tüm meslektaşlarımızı kutluyor ve teşekkür ediyoruz. Ödül alan arkadaşlarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. Yapacağımız güzel bir törenle meslektaşlarımıza ödülleri taktim edilecektir”’ dedi.
2021 Yılı Medya Başarı Ödülleri Yarışması Sonuçları Şu Şekilde:
Gazete Haberi / Mehmet Al/ Gerçek Alanya Gazetesi / 10 Yıl Sonra Gelen Adalet
Güncel Yazılar / Gülay Şahin / Alanya Postası Gazetesi/ Kadın, Çiçek Ve Ekmek
Güncel Yazılar / Ali Özsoy /Alanya Postası Gazetesi / Ay Sultan’dan Ayıplı Sultan’a (Jüri Özel Ödülü)
Gezi İnceleme Araştırma / Raşit Raşitoğlu / Alanya Postası Gazetesi / Önden Gidenler
Spor Haberi / Ercan Yıldırım / Alanya Postası Gazetesi / Alanyaspor Kamuflaj Forma İle Yenilmiyor
Sayfa Düzeni / Gizem Çetinkaya / Gerçek Alanya Gazetesi / 1. Sayfa
Gazete Röportaj / Özlem Kaygusuz / Alanya Postası Gazetesi /Bizi Eve Kapatmayın!
Röportaj / Asiye Araz / Inkjection Dergisi/ Toprak Rozgatlıoğlu Röportajı (Jüri Özel Ödülü)
Fotoğraf / Mehmet Al / Gerçek Alanya Gazetesi/ Ana Sayfa
Reklam Tasarım / Kerim Coşkun / Alanya Life Dergisi/ Muzlu Gazoz
Reklam Tasarım / Yusuf Cengizhan Yıldırım /Inkjection Dergisi / Cleopatraınk Store Raklamı (Jüri Özel Ödülü)
Televizyon Dalı
TV Haber / Alkın Biricik/ Alanya Posta TT / Kuraklığı İspatlayan Manzara
Görüntü Kamera Çalışması / Mert Cantürk / TRT / Su Altı Zenginlikleri Cezbediyor
Montaj Kurgu Jenerik / Mustafa Bayır/ Alanya Posta TV / Alanyaposta TV Yayın Akışı
TV Spikerlik / Rayıf Doğrulu / Alanya Posta TV
Kültür Programı / Aynur Yüksek / Kanal A Televizyonu / Gümüşgöze 2021
TV Spor Programı / Uğur Veysel Okşar
TV Program / Ersoy Bakır / Büyük Alanya TV / Halk Arenası
TV Kültür Sanatsal / Hayal Başar / Alanya Posta TV / Hayal Et Başar
İnternet Gazetesi / Gerçekalanya / Aynur Özkaya
AGC Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Arıkan Yılmaz Dim Özel Ödülü’nün sahibi Alanya’da ilk yerel televizyonu kuran ve 31 yıldır sürdüren ATV televizyonu sahibi Servet Sipahioğlu oldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.