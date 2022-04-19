AGC 2021 Başarı Ödülleri'nin sahipleri açıklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AGC 2021 Başarı Ödülleri'nin sahipleri açıklandı

İHA

Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) 2021 yılı Medya Başarı Ödülleri Yarışması'na başvuran 58 eserin jüri değerlendirmesinin sonuçlarını açıkladı. 20 eser ödüle layık görüldü.

AGC 2021 Başarı Ödülleri'nin sahipleri açıklandı

Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) 2021 yılı Medya Başarı Ödülleri Yarışması'na başvuran 58 eserin jüri değerlendirmesinin sonuçlarını açıkladı. 20 eser ödüle layık görüldü.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Dış ilişkiler Koordinatörü Mevlüt Yeni başkanlığında, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, Antalya GC Başkan Yardımcısı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği Başkanı, Antalya GC Başkan Yardımcısı Ahmet Duran Yenigün, Kanal V program sunucusu Ali Orhan, Antalya GC Başkan Vekili Işık Tuncel, Antalya GC Başkan Yardımcısı Ersin Aydın’ın katılımından oluşan jüri toplantısının ardından sonuçlar zarf içinde teslim edildi.

AGC Yönetim Kurulu ile yapılan toplantıda öncelikle yarışmaya katılıma ilişkin bilgi veren AGC Başkanı Coşkun, “Alanya Gazeteciler Cemiyeti Üyeleri her yıl olduğu gibi bu yıl da medya başarı ödülleri yarışmamıza büyük ilgi gösterdi. 58 eserin katıldığı yarışmanın sonuçları Jüri üyelerimizim titizlikle yaptıkları değerlendirme toplantısında belli oldu. Katılımcılar arasında 3 tanesi Jüri Özel Ödülü olmak üzere 2O eser ödül aldı. Medya Başarı Ödülleri Yarışmaları ne yazık ki başka şehirlerde yapılamıyor. Bu açıdan bakıldığında Alanya Gazeteciler Cemiyeti meslektaşları arasında büyük ilgi gören Medya Başarı Ödülleri Yarışması ve Ödül Törenini özveri ile yapmaya devam edecek. Yarışmaya katılan tüm meslektaşlarımızı kutluyor ve teşekkür ediyoruz. Ödül alan arkadaşlarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. Yapacağımız güzel bir törenle meslektaşlarımıza ödülleri taktim edilecektir”’ dedi.

2021 Yılı Medya Başarı Ödülleri Yarışması Sonuçları Şu Şekilde:
Gazete Haberi / Mehmet Al/ Gerçek Alanya Gazetesi / 10 Yıl Sonra Gelen Adalet
Güncel Yazılar / Gülay Şahin / Alanya Postası Gazetesi/ Kadın, Çiçek Ve Ekmek
Güncel Yazılar / Ali Özsoy /Alanya Postası Gazetesi / Ay Sultan’dan Ayıplı Sultan’a (Jüri Özel Ödülü)
Gezi İnceleme Araştırma / Raşit Raşitoğlu / Alanya Postası Gazetesi / Önden Gidenler
Spor Haberi / Ercan Yıldırım / Alanya Postası Gazetesi / Alanyaspor Kamuflaj Forma İle Yenilmiyor
Sayfa Düzeni / Gizem Çetinkaya / Gerçek Alanya Gazetesi / 1. Sayfa
Gazete Röportaj / Özlem Kaygusuz / Alanya Postası Gazetesi /Bizi Eve Kapatmayın!
Röportaj / Asiye Araz / Inkjection Dergisi/ Toprak Rozgatlıoğlu Röportajı (Jüri Özel Ödülü)
Fotoğraf / Mehmet Al / Gerçek Alanya Gazetesi/ Ana Sayfa
Reklam Tasarım / Kerim Coşkun / Alanya Life Dergisi/ Muzlu Gazoz
Reklam Tasarım / Yusuf Cengizhan Yıldırım /Inkjection Dergisi / Cleopatraınk Store Raklamı (Jüri Özel Ödülü)
Televizyon Dalı
TV Haber / Alkın Biricik/ Alanya Posta TT / Kuraklığı İspatlayan Manzara
Görüntü Kamera Çalışması / Mert Cantürk / TRT / Su Altı Zenginlikleri Cezbediyor
Montaj Kurgu Jenerik / Mustafa Bayır/ Alanya Posta TV / Alanyaposta TV Yayın Akışı
TV Spikerlik / Rayıf Doğrulu / Alanya Posta TV
Kültür Programı / Aynur Yüksek / Kanal A Televizyonu / Gümüşgöze 2021
TV Spor Programı / Uğur Veysel Okşar
TV Program / Ersoy Bakır / Büyük Alanya TV / Halk Arenası
TV Kültür Sanatsal / Hayal Başar / Alanya Posta TV / Hayal Et Başar
İnternet Gazetesi / Gerçekalanya / Aynur Özkaya
AGC Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Arıkan Yılmaz Dim Özel Ödülü’nün sahibi Alanya’da ilk yerel televizyonu kuran ve 31 yıldır sürdüren ATV televizyonu sahibi Servet Sipahioğlu oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanyaspor, Başkan Çavuşoğlu'nun doğum gününü kutladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Başkan Çavuşoğlu'nun doğum gününü kutladı
Manavgat´ta hortum seralara zarar verdi
YEREL HABERLER Manavgat´ta hortum seralara zarar verdi
8 gündür kayıp 21 yaşındaki öğrencinin cesedi ırmakta bulundu
YEREL HABERLER 8 gündür kayıp 21 yaşındaki öğrencinin cesedi ırmakta ...
Kayıp üniversiteli gencin cesedi Manavgat Irmağında bulundu
YEREL HABERLER Kayıp üniversiteli gencin cesedi Manavgat Irmağında ...
Side'de, sit alanında kalan tek yıldızlı otel yıkıldı
YEREL HABERLER Side'de, sit alanında kalan tek yıldızlı otel yıkıldı
Dışarıdan spor salonu gibi gözüken işletme ‘kumar’ merkezi çıktı
YEREL HABERLER Dışarıdan spor salonu gibi gözüken işletme ‘kumar’ ...
Antalya’da bahar yağmuru sürprizi
YEREL HABERLER Antalya’da bahar yağmuru sürprizi
Antalya'da hortum seraları vurdu Hortumun gelişi cep telefonuyla kaydedilirken, çiftçi kadınlar o anları korku içinde takip etti Sera demirlerini eğip yerinden söktü, ürünlere zarar verdi
YEREL HABERLER Antalya'da hortum seraları vurdu Hortumun gelişi cep ...
Antlaya'da 6 yıldır kayıp şahsın ölümünde gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Antlaya'da 6 yıldır kayıp şahsın ölümünde gözaltına ...
Doğalgaz şantiyesinden 230 bin TL değerinde malzeme çaldı, yakalandı
YEREL HABERLER Doğalgaz şantiyesinden 230 bin TL değerinde malzeme ...
Turizm bölgesinde sit alanında bulunan otel belediye tarafından yıkıldı
YEREL HABERLER Turizm bölgesinde sit alanında bulunan otel belediye ...
Şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu
YEREL HABERLER Şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu
Erkek izmaritlerin yumurta nöbeti görüntülendi Görüntüleri ‘müthiş’ olarak yorumlayan profesör, “Doğa hala direniyor. Bunu görünce mutlu oluyoruz” dedi Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Erkek yuvayı yapıyor, dişi yumurta bıraktıktan sonra erkek yine yuvanın başını bekliyor. İnsan yaklaşınca erkek balığın vurduğunu görürüz" "Gidin, benim yuvam var’ dercesine sürekli bir hareket halindeler. Çok güzel, rengarenk, müthiş bir görüntü"
YEREL HABERLER Erkek izmaritlerin yumurta nöbeti ...
Banka para nakil aracı kaza yaptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Banka para nakil aracı kaza yaptı: 4 yaralı
AÜ ve Büyükşehir Belediyesi’nden çevre farkındalığı için güç birliği
YEREL HABERLER AÜ ve Büyükşehir Belediyesi’nden çevre farkındalığı ...
Boğularak öldürülen 17 yaşındaki Nuray’ın teyzesi: “Cumhurbaşkanı'nın ağzından Nuray’ın ismini duyunca çok duygulandık” Nuray Demir’in teyzesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şiddet mağduru kadınların aileleriyle buluştuğu iftar yemeğine katıldı Yeğeninin trafik polisi olmayı hayal ettiğini ve öldürüldüğü sırada oruçlu olduğunu belirten teyze Nur Çevik, katil zanlısı için en ağır cezayı talep ettiklerini söyledi Nur Çevik: “İnanılmaz duygusal bir yemekti. Cumhurbaşkanı'nın orada isimleri okurken bile Nuray’ın adının geçmesi bizim için çok büyük bir şeydi. Çok duygulandık”
YEREL HABERLER Boğularak öldürülen 17 yaşındaki Nuray’ın teyzesi: ...
FT Antalyaspor'da defansın sigortası Naldo
YEREL HABERLER FT Antalyaspor'da defansın sigortası Naldo
Büyükşehir Ramazan Etkinliklerinde nostalji rüzgarı
YEREL HABERLER Büyükşehir Ramazan Etkinliklerinde nostalji rüzgarı
Antalya OSB çalışanlarının tamamına genel sağlık kontrolü
YEREL HABERLER Antalya OSB çalışanlarının tamamına genel sağlık ...
Alanya’da Tropik Meyve Tanıtım Merkezi kuruluyor Başkan Yücel: “Hem üreteceğiz hem tanıtacağız”
YEREL HABERLER Alanya’da Tropik Meyve Tanıtım Merkezi ...
Antalya Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 48' tamamlandı İl Sağlık Müdürü Başıbüyük: “Antalya’da sunulan sağlık hizmetinin kalitesi artacak”
YEREL HABERLER Antalya Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 48' ...
6 yıl önceki cinayetin failleri yakalandı
YEREL HABERLER 6 yıl önceki cinayetin failleri yakalandı
Çocuğunu kucağına alamadan ölen kadının dosyasındaki CD'ler boş çıktı
YEREL HABERLER Çocuğunu kucağına alamadan ölen kadının dosyasındaki ...
6 yıl önce kayboldu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı 6 yıl önce ortadan kaybolan gencin, bir iş yerinde öldürülüp ormanlık alana cesedinin gömüldüğü belirlendi Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER 6 yıl önce kayboldu, cinayete kurban gittiği ortaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.