Manavgat´ta hortum seralara zarar verdi

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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA´nın Manavgat ilçesinde sabah saatlerinde çıkan hortum seralara zarar verdi.

Manavgat´ın Denizyaka Mahallesi´nde sabah saatlerinde 10-15 dakika süren hortum meydana geldi. Deniz ve Köprüçay ırmağı üzerinden gelen hortum muz ve sebze seralarına zarar verdi. Seraların naylonları parçalandı, demirleri eğildi. Hortum bir süre sonra kayboldu.

Manavgat İlçe Tarım Müdürü Hakan Aranmaz, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ve TARSİM Bölge Müdürü´yle birlikte zarar gören seraları ziyaret etti. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, sigortalı olan seraların zararlarının karşılanacağını söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2022-04-19 19:17:25



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