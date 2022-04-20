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Akıllı telefon kursuna katılan yaşlılar, Başkan Böcek’i görüntülü aradı

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş İlçesinde açtığı kursta orta yaş ve üzeri vatandaşlara akıllı telefon kullanmayı öğretiyor. Yakınlarını görüntülü aramayı, mesaj atmayı, internet bankacılığını ve edevlet işlemlerini yapmayı öğrenen yaşlı bireyler, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i görüntülü arayarak sürpriz yaptı.

Akıllı telefon kursuna katılan yaşlılar, Başkan Böcek’i görüntülü aradı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş İlçesinde açtığı kursta orta yaş ve üzeri vatandaşlara akıllı telefon kullanmayı öğretiyor. Yakınlarını görüntülü aramayı, mesaj atmayı, internet bankacılığını ve edevlet işlemlerini yapmayı öğrenen yaşlı bireyler, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i görüntülü arayarak sürpriz yaptı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş Atatürk Sanat Eğitim Merkezi’nde (ATASEM) açılan kursta orta yaş ve üzeri vatandaşlara akıllı telefon kullanma eğitimi veriyor. Kursa gelen vatandaşlar öğrenmenin yaşı yok diyerek görüntülü konuşmayı, mesaj atmayı ve internet bankacılığı, edevlet hizmetlerini kullanmayı öğreniyor.

“Başkan Böcek’le görüntülü konuştular”
Kursiyerler ders sırasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i görüntülü arayarak sürpriz yaptı. Görüntülü arayama cevap veren Başkan Böcek, kursiyerler tek tek konuştu. “Bana çok güzel bir sürpriz yaptınız çok mutlu oldum” diyerek telefonu açan Muhittin Böcek, “Bundan sonra artık bayramlarda çocukları, torunları ve akrabaları görüntülü arayabilirsiniz. Ama beni de ihmal etmeyin arayın. Bu kursu özellikle Gündoğmuş’ta düşündük. Sizlerin günlük hayatınızı daha kolaylaştırmak için kursumuzu açtık. Görüyorum ki sizler de başarılı olmuşsunuz. Hepinizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı”
Haftada bir gün akıllı telefon kullanma kursunun verildiğini söyleyen eğitmen Abdullah Er, “Akıllı telefon kursunda yaşlı ve orta yaşlı kesime telefon kullanımını zevkle öğretiyoruz. Teknoloji çağındayız, yaşlı ve orta yaş vatandaşlar torunlarıyla görüntülü konuşmayı öğrendiler. Bilemedikleri bir şey olduğu zaman soruyorlar ben de gösteriyorum. Ben de bu durumdan çok keyif alıyorum. Derslerimiz çok keyifli geçiyor” dedi.

“Torunlarla görüntülü konuşuyorum”
Eşi Hasan Arslan (79) ile birlikte kursa gelen Düriye Arslan (71), okuma yazmayı da ATASEM kurslarında öğrendiğini belirterek, “Bir gün bir arkadaşım bana mesaj atabilir misin dedi. Mesaja falan giremiyorum ama öğretirsen olur dedim. O biraz gösterdi sonra kursa geldim burada öğrendim. Şimdi torunlarla mesajlaşıyoruz. Görüntülü konuşuyorum. Her şeyi öğrenmek lazım” diye konuştu. 71 yaşındaki Düriye Arslan torunu tarafından gelen görüntülü aramaya cevap verdi. İkili arasında gelişen sohbet kursiyerlerde gülümsemeye neden oldu.

“Keçilerime müzik dinletiyorum “
Gündoğmuş’ta çiftçilik ve besicilik yapan 68 yaşında Meryem Ceylan da “Kimseye muhtaç olmadan istediğim zaman çocuklarımı ve torunlarımı görüntülü arayabiliyorum. Hem sevdiklerimle özlem gideriyorum hem de can sıkıntım gidiyor. Bahçede ya da evde canım sıkıldığı zaman cep telefonundan haberleri izliyor müzik dinliyorum. Hatta keçilerime de müzik dinletiyorum onların da hoşuna gidiyor. Kursumuz çok faydalı oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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