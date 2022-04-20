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Irmakta cesedi bulunan Fırat'ın cenazesi, babasına teslim edildi

DHA

Irmakta cesedi bulunan Fırat'ın cenazesi, babasına teslim edildi


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kayıp olarak aranırken ırmakta cesedi bulunan üniversite öğrencisi Fırat Çiftsüren'in (21) cenazesi, babası Mustafa Çiftsüren'e teslim edildi.
Manavgat Irmağı'nda dün öğle saatlerinde erkek cesedi görenler, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, cesedi botla ırmaktaki iskeleye çıkardı. Ekiplerin incelemesi sırasında ceset bulunduğunu duyup gelen Hakan Kartal, kıyafet, kulaktaki küpe deliği ve boyundaki kolyeden, cesedin kayıp olan ev arkadaşı Fırat Çiftsüren'e ait olduğunu tespit etti.
Çiftsüren'in 8 gün önce evden ayrıldığını ve kendisinden haber alamadıklarını belirten Hakan Kartal, arkadaşının sakin bir kişiliğe sahip olduğunu ifade etti. Kartal, Çiftsüren'in Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde oturan anne ve babasının da ilçeye Çiftsüren'i aramaya geldiğini söyledi.
ANNESİ UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ
İhbar üzerine gelen anne ve baba da Çiftsüren'in cesedini görmek istedi. Jandarmanın izniyle cesedi gören anne, uzun süre gözyaşı döktü. Bir kafede part-time çalışan ve Manavgat Meslek Yüksekokulu'nda öğrenci olduğu belirtilen Fırat Çiftsüren'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Otopsinin ardından Çiftsüren'in cenazesi, bugün yakınlarına teslim edildi. Kayıp oğlunu aramak için Ankara'dan geldiğini belirten Mustafa Çiftsüren'in, büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Çiftsüren'in cenazesi, defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2022-04-20 12:26:03

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