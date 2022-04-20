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Erdoğan: Terör örgütleriyle mücadelemizi doğrudan inlerine doğru genişlettik. İçeride de güvenlik korucularımızla yoğun bir mücadele başlattık. Bunun etkisini de kısa sürede gördük. Terör örgütlerini artık ülkemiz içinde eylem yapamaz hale getirdik. Sınırlarımızdan sızmaları ve kaçışları büyük ölçüde engelledik. Irak´ta terörle mücadelemize destek veren merkezi hükümet ve bölgesel yönetime teşekkür ediyoruz.DHA-Flaş Haber Türkiye-Antalya

2022-04-20 12:40:20



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