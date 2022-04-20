Aktif yaşlıların yer aldığı ‘Misafir’ oyunu seyirciyle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aktif yaşlıların yer aldığı ‘Misafir’ oyunu seyirciyle buluştu

İHA

Aktif yaşlıların yer aldığı ‘Misafir’ oyunu seyirciyle buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Aktif Yaşlı Merkezi’nde 2019 yılından bu yana tiyatro çalışması yapan yaşlı bireyler, ‘Misafir’ isimli oyunla perde açtı. Tiyatro ile tazelenen yaşlı bireylerin oyunu izleyenlerden tam not aldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Aktif Yaşı Hizmet Merkezi’nden yararlanan 65 yaş grubuna girip, yaşama küsen ve sosyal aktivitelerden uzak kalan bireyler kültür ve sanat anlayışına vurgu yapmak adına tiyatro oyunları yaparak tazeleniyorlar. Bu çerçevede Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Aktif Yaşlı Merkezi’nde 2019 yılından bu yana yaptığı çalışmaların sonucunda ilk oyununu sahneledi.

“Tam destek”
2019 yılında başlayan diksiyon, dramaturji ve oyunculuk çalışmalarının ilk meyvesi olan “İçimizdekiler” adlı kolaj oyunundan sonra Yazar Cansu Yumuşak’ın yazdığı ve Zafer Yıldırım’ın yönettiği “Misafir” adlı oyunu seyirciyle buluştu. Cansu Yumuşak’ın yazdığı Zafer Yıldırım’ın yönettiği “Misafir” isimli oyunun oyuncuları ise Gülçin Baykal, Gülnur Çöl ve Gönül Gündoğdu. Oyunun Reji Asistanı Hatice Koç, Işık Tasarımı Namık Gürsoy, Dekor Tasarımı ise Musa Öçal’a ait. AKM Aspendos Salonu’nda perde açan “Misafir” adlı oyunu izleyenlerden tam not aldı. Tiyatro sonunda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin oyuncu kadrosuna çiçek ve plaket takdim ederek kültür, sanat adına yapılan her türlü aktiviteyi desteklediklerini ifade etti.

“Oyununun konusu”
Yıllardır yalnız yaşayan Nurdan Hanım, bir gün kocasının zulmünden kaçan Selma’ya evini açar. Kadın hayat dolu, telaşlı, savruk hali, kendi ruh halinin tam tersidir. Selma ve Nurdan önce arkadaş, sonra dost olurlar. Zamanla ilişkileri derinleşir. Başta Hatice Hanım olmak üzere dedikoducu komşularının dillerine düşmemek için ve Selma’nın o evde saklandığı anlaşılmasın diye dışarı çıkmazlar, kimseyle görüşmezler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaylalarda yollar kardan temizlendi Alanya’da yollar yaz sezonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yaylalarda yollar kardan temizlendi Alanya’da yollar ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Döşemealtı’nda yol yapım çalışması
YEREL HABERLER Döşemealtı’nda yol yapım çalışması
Irmakta cesedi bulunan Fırat'ın cenazesi, babasına teslim edildi
YEREL HABERLER Irmakta cesedi bulunan Fırat'ın cenazesi, babasına ...
Akıllı telefon kursuna katılan yaşlılar, Başkan Böcek’i görüntülü aradı
YEREL HABERLER Akıllı telefon kursuna katılan yaşlılar, Başkan ...
Antalya’da ‘köpeği yolda gezdiremezsin’ kavgası Köpeklerin sahibiyle görüntü almasının yasak olduğunu söyleyen muhtar arasında arbede yaşandı Hızını alamayan muhtar, genç adama odunla saldırma girişiminde bulundu Olaydan 1 gün sonrası köpeklerini telef olmuş vaziyette bulan genç adam, köpeklerin zehirlendiği iddiasıyla gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Antalya’da ‘köpeği yolda gezdiremezsin’ ...
Irmakta cesedi bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi Antalya’da 10 gündür kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni Manavgat ırmağında bulundu
YEREL HABERLER Irmakta cesedi bulunan üniversite öğrencisinin ...
Antalya, Burdur ve Isparta’nın iş dünyası bir araya geliyor
YEREL HABERLER Antalya, Burdur ve Isparta’nın iş dünyası bir araya ...
Kepez’de Ulusal Müzik Ödülleri yarı final heyecanı
YEREL HABERLER Kepez’de Ulusal Müzik Ödülleri yarı final heyecanı
En az 300 yıllık 1737 tahıl ambarı ile arı sereni belgelendi
YEREL HABERLER En az 300 yıllık 1737 tahıl ambarı ile arı sereni ...
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan: "Covid yoğun bakımda 8 hastamız kaldı" Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: "6 Covid-19 servisinden 1'lere düştük ve 28 hastamız var, yoğun bakımda ise 8 hastamız kaldı" "Covid'i grip gibi geçireceğiz, belki aşıya bile ihtiyaç olmayacak diye bir öngörüm var" "Bu yazı sanırım maskesiz geçireceğiz"
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan: "Covid yoğun ...
Konyaaltı’nda down sendromlu çocuklar saksılara çiçek dikti
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda down sendromlu çocuklar saksılara çiçek ...
150 yıllık düğmeli ilkokul orijinalliğiyle ilgi çekiyor
YEREL HABERLER 150 yıllık düğmeli ilkokul orijinalliğiyle ilgi ...
'Leto Hurmalığı, Yunanistan'da olsa hac yeri olurdu'
YEREL HABERLER 'Leto Hurmalığı, Yunanistan'da olsa hac yeri olurdu'
Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Alanyaspor, Başkan Çavuşoğlu'nun doğum gününü kutladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Başkan Çavuşoğlu'nun doğum gününü kutladı
Manavgat´ta hortum seralara zarar verdi
YEREL HABERLER Manavgat´ta hortum seralara zarar verdi
8 gündür kayıp 21 yaşındaki öğrencinin cesedi ırmakta bulundu
YEREL HABERLER 8 gündür kayıp 21 yaşındaki öğrencinin cesedi ırmakta ...
AGC 2021 Başarı Ödülleri'nin sahipleri açıklandı
YEREL HABERLER AGC 2021 Başarı Ödülleri'nin sahipleri açıklandı
Kayıp üniversiteli gencin cesedi Manavgat Irmağında bulundu
YEREL HABERLER Kayıp üniversiteli gencin cesedi Manavgat Irmağında ...
Side'de, sit alanında kalan tek yıldızlı otel yıkıldı
YEREL HABERLER Side'de, sit alanında kalan tek yıldızlı otel yıkıldı
Dışarıdan spor salonu gibi gözüken işletme ‘kumar’ merkezi çıktı
YEREL HABERLER Dışarıdan spor salonu gibi gözüken işletme ‘kumar’ ...
Antalya’da bahar yağmuru sürprizi
YEREL HABERLER Antalya’da bahar yağmuru sürprizi
Antalya'da hortum seraları vurdu Hortumun gelişi cep telefonuyla kaydedilirken, çiftçi kadınlar o anları korku içinde takip etti Sera demirlerini eğip yerinden söktü, ürünlere zarar verdi
YEREL HABERLER Antalya'da hortum seraları vurdu Hortumun gelişi cep ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.