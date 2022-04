Aktif yaşlıların yer aldığı ‘Misafir’ oyunu seyirciyle buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Aktif Yaşlı Merkezi’nde 2019 yılından bu yana tiyatro çalışması yapan yaşlı bireyler, ‘Misafir’ isimli oyunla perde açtı. Tiyatro ile tazelenen yaşlı bireylerin oyunu izleyenlerden tam not aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Aktif Yaşı Hizmet Merkezi’nden yararlanan 65 yaş grubuna girip, yaşama küsen ve sosyal aktivitelerden uzak kalan bireyler kültür ve sanat anlayışına vurgu yapmak adına tiyatro oyunları yaparak tazeleniyorlar. Bu çerçevede Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Aktif Yaşlı Merkezi’nde 2019 yılından bu yana yaptığı çalışmaların sonucunda ilk oyununu sahneledi.



“Tam destek”

2019 yılında başlayan diksiyon, dramaturji ve oyunculuk çalışmalarının ilk meyvesi olan “İçimizdekiler” adlı kolaj oyunundan sonra Yazar Cansu Yumuşak’ın yazdığı ve Zafer Yıldırım’ın yönettiği “Misafir” adlı oyunu seyirciyle buluştu. Cansu Yumuşak’ın yazdığı Zafer Yıldırım’ın yönettiği “Misafir” isimli oyunun oyuncuları ise Gülçin Baykal, Gülnur Çöl ve Gönül Gündoğdu. Oyunun Reji Asistanı Hatice Koç, Işık Tasarımı Namık Gürsoy, Dekor Tasarımı ise Musa Öçal’a ait. AKM Aspendos Salonu’nda perde açan “Misafir” adlı oyunu izleyenlerden tam not aldı. Tiyatro sonunda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin oyuncu kadrosuna çiçek ve plaket takdim ederek kültür, sanat adına yapılan her türlü aktiviteyi desteklediklerini ifade etti.



“Oyununun konusu”

Yıllardır yalnız yaşayan Nurdan Hanım, bir gün kocasının zulmünden kaçan Selma’ya evini açar. Kadın hayat dolu, telaşlı, savruk hali, kendi ruh halinin tam tersidir. Selma ve Nurdan önce arkadaş, sonra dost olurlar. Zamanla ilişkileri derinleşir. Başta Hatice Hanım olmak üzere dedikoducu komşularının dillerine düşmemek için ve Selma’nın o evde saklandığı anlaşılmasın diye dışarı çıkmazlar, kimseyle görüşmezler.

