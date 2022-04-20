Jandarma şehitlikleri temizledi, bayrakları yeniledi

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Antalya’da jandarma ekipleri Şehitler Haftasında şehitlikleri temizleyerek, bayrakları da yeniledi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 1420 Nisan Şehitler Haftasında şehitlikleri temizledi. Kaş ilçesinde bulunan 8 şehitliğin temizlik ve bakımını jandarma ekipleri tarafından yapıldı. Yıpranan Türk bayraklarını yenilenmesinin ardından şehitlikte dua edildi.

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