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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Genç, Döşemealtılıları maça davet etti

İHA

Başkan Genç, Döşemealtılıları maça davet etti

Süper Amatör ligi ikinci sırada tamamlayarak PlayOut oynamaya hak kazanan Kırkgöz Döşemealtı Belediye takımı, Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselme maçını 24 Nisan Pazar günü Kepez Hasan Doğan Stadyumunda oynayacak. Kulübün Onursal Başkanı olan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçe halkını takımını desteklemek için stadyuma davet etti.

İlçe halkını maça davet eden Başkan Genç, “İlçe gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, spor yaparak sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için büyük çaba sarf ediyoruz. İlçe gençlerimiz de kısa sürede elde ettikleri başarılarla emin adımlarla ilerliyor. Takımımızın adeta kader maçı olarak niteleyeceğimiz BAL ligine yükselme maçında tüm taraftarlarımızı ve ilçe halkımızı tribünlerde yerlerini almaya bekliyoruz” diye konuştu.
Süper Amatör lige yükseldiği ilk yıl oynadığı 22 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alarak 53 puanla ligi tamamlamayı başaran kırmızısiyahbeyazlılar PlayOut oynamaya hak kazanmıştı. Playout öncesi 3 hazırlık maçı oynayan ve 2’sini kazanmayı başaran Döşemealtı takımı 24 Nisan tarihinde kader maçına çıkacak.
BAL liginde şampiyon olan Kepez Belediyespor oynayacağı Playoff karşılaşmasında 3’ncü lige çıkarsa Manavgat Belediyespor ile oynayacak olan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol takımı Kepez Belediyespor 3’ncü lige çıkamazsa bu kez Kemer Spor ile Playout maçı oynayarak BAL ligine çıkmak için ter dökecek.

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