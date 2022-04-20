Döşemealtı’nda 23 Nisan kutlamaları

Döşemealtı Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir coşkuyla kutlayacak. Gün boyunca çocuklar için birbirinden farklı organizasyonların yer alacağı etkinlik akşamda ünlü sanatçı Derya Uluğ’nun, bayram konseriyle sona erecek.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm Dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için günler öncesinden hazırlıklara başladı. Çocukların bu kutlu bayramı en güzel biçimde kutlamaları için tüm olanakların seferber edildiği organizasyonda ailelerde unutulmadı.



23 Nisan Cumartesi günü araç kortejiyle başlayacak olan bayram kutlamasında Başkan Turgay Genç, özel olarak süslenen TIR ile korteje katılacak. Yeşilbayır Mahallesi’nde başlayacak olan ve İlçe merkezini marşlar çalarak baştan sona kat edecek konvoy Çıplaklı Mahallesi TOKİ konutlarına gidecek. Başkan Genç çocuklara oyuncak ve bayrak dağıtacak. Buradan geri dönülerek ilçe merkezinde araç korteji tamamlanacak.

İlçe merkezinde konvoydan inecek olan kalabalık, bando takımı ve maskotlar eşliğinde Belediye önü Kent meydanına yürüyecek. İlçe’nin ilk kent meydanında önce Pınar ile Zumba ardından Transformers gösterisi yapılacak. Belediye önünde buluşacak olan çocuklar için masal anlatımı, sihirbaz ve akrobasi gösterileri yapılacak. Saat 19.00’da Heroes Bando takımı sahne alacak.



Döşemealtı Kent meydanına kurulacak olan bayram alanında Çocuklar için şişme oyun parkları, palyaçolar, çocuklar için ücretsiz olacak oyuncaklar, yüz boyama etkinliği, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramları olacak. Çocuklarıyla gün boyu yapılan etkinlikte eğlenen aileler akşam ise konserle bayramı kutlayacak. Ünlü sanatçı Derya Uluğ en sevilen şarkılarını Döşemealtılılar için söyleyecek.

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