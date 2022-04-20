Silahla yaralamanın şüphelisi aracında yakalandı

Antalya’da bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından kaçtığı araçtaki silah ve mermilerle yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gün Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde S.Ç.; S.A. ve S.A. tarafından silahla yaralandı. İhbarın ardından jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Olayın faillerinden S.A., Side Mahallesi'nde kendisine ait otomobil içerisinde yakalandı. Yapılan aramalarda Avusturya marka seri numarası kazılmış tabanca, bıçak ve mermiler ele geçirildi. S.A., gözaltına alınırken, diğer şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

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