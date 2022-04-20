Hırsızlar önce soydu, sonra yaktı Ev sahibi kullanılmayan müstakil evinin hırsızların mekanı olmasına isyan etti

Antalya’da kullanılmayan müstakil evde çıkan yangın söndürüldü. Evinin hırsızların mekanı haline gelmesine sinirlenen ev sahibi ise isyan etti.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2283 Sokak üzerindeki kullanılmayan müstakil evde çıktı. Evin arka bölümünden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden ve yanındaki apartmana sıçramadan kontrol altına aldı. Ev sahibi Bircan Kırca ise itfaiye ekibinin çalışmalarını endişeli gözlerle izledi.

Eve sürekli hırsızların girdiğini belirten Kırca, “Demir kapı ve korkulukları çalmışlar. 3 gün önceye kadar günısı buradaydı, ön peteklerini alıp götürdüler. Bugün de gördüğünüz gibi yangın çıkarttılar. Günısının tamamını alıp götürmüşler. Soydular, su saati gitti, boruları çaldılar, karakola da şikayet ettik. Ama bir sonuç çıkmadı” dedi.

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