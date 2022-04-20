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Çevreci çift cinayeti AYM'ye taşınıyor

DHA

Çevreci çift cinayeti AYM'ye taşınıyor


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Finike ilçesinde mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Ali UlviAysin Büyüknohutçu çiftinin 9 Mayıs 2017'de yaşadıkları dağ evinde öldürülmesine ilişkin soruşturmanın derinleştirilmesi yönündeki talebin reddedilmesi üzerine çiftin kızları ve avukatları, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıyacaklarını açıkladı.
Finike ilçesi Gökçeyaka Mahallesi Kızılcık Yaylası Adala mevkiinde dağ evinde yaşayan Ali Ulvi ve eşi Aysin Büyüknohutçu, 9 Mayıs 2017'de evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Sedir ve kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormandaki mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan çiftin katil zanlısı Ali Yamuç, olaydan bir gün sonra yakalanıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KATİL ZANLISININ ŞÜPHELİ İNTİHARI
Elmalı Cezaevi'nde bir süre yattıktan sonra Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Ali Yamuç'un, 20 Eylül 2017'de intihar ettiği açıklandı. Ali Yamuç'un  intiharı sonrasında Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dava sürecinde, olaydan bir hafta sonra tutuklanan Ali Yamuç'un eşi Fatma Yamuç da bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
AZMETTİRİCİ İDDİASINA RET KARARI
Çiftin 3 kızından Emine Büyüknohutçu, cinayetin ardında azmettirici olduğuna dair Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, soruşturmanın bu yönde derinleştirilmesi talebinde bulundu. Savcılık ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Büyüknohutçu ailesi, savcılığın kararına Elmalı Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren mahkeme, savcılık kararını onadı ve itirazı reddetti.
'CİNAYETİN ÜSTÜ ÖRTÜLMEK İSTENİYOR'
Büyüknohutçu ailesi adına çiftin en büyük kızı Emine Büyüknohutçu ve avukatı Tuncay Koç, mahkeme kararına ilişkin ortak bir açıklamada bulundu. Büyüknohutçu çifti cinayetinin üstünün örtülmek istendiği belirtilen açıklamada, "Yaşam savunucuları olan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu'nun, Finike Kızılcık yaylasındaki evlerinde katledilmeleri üzerinden tam 5 yıl geçti. Olayın arkasında kimlerin olduğu 5 yıldır çözülmedi. Ali Ulvi ve Aysin, Finike'de mermer ocakları için yok edilen sedir ormanlarını kamuoyuna duyurmuştu. Çift, yöre halkında çevre bilincini oluşturmaya çalışıyor, doğayı tahrip eden mermer ocaklarına karşı mücadele veriyordu. Açtıkları dava sonucunda da bir mermer ocağının kapatılmasını sağladılar" denildi.
KATİL ZANLISININ MEKTUPLARI
Katil zanlısı Ali Yamuç'un tutuklanması ve önce cinayeti üstlenerek 'para için' yaptığını söylediği belirtilen açıklamada, "Bir hafta sonra, katil Ali Yamuç'un eşine bir mektup yazdığı ortaya çıktı. Ali Yamuç'un adıyla yazılmış ve yine onun tarafından imzalanmış mektupta bir mermer ocağı sahibini suçlayarak 'Bana vaat ettiğiniz ödemeyi yapın. 'Öldür paranı hemen vereceğiz' diye vaatlerde bulunup, neyi bekliyorsunuz? 10 gün içerisinde param gelmez ise görüşürüz. İpleriniz cebinizde haberiniz olsun' yazıyordu. Bu mektup nedeniyle Fatma Yamuç da cinayete iştirak suçuyla tutuklandı. Ancak soruşturma derinleştirilmedi. Ali Yamuç, gerçekten katil ise kimlerle bağlantısı olduğu ortaya konulmadı, cep telefon kayıtları ayrıntılı araştırılmadı" denildi.
ZANLI ÖLDÜ, DAVA DÜŞÜRÜLDÜ
Ali Yamuç'un Alanya L Tipi Cezaevi'ne nakli ve burada koğuşun banyosunda havalandırma penceresine eşofman lastiğiyle kendini astığı belirtilerek, dosyanın 'intihar' denilerek kapatıldığını öne süren Emine Büyünohutçu ve avukat Koç'un ortak açıklamasında, "Büyüknohutçu çiftinin dava dosyasında katil zanlısı Ali Yamuç cezaevinde ölü bulunduğu için hakkındaki dava düşürüldü. Fatma Yamuç hakkında cinayete yardım etmek suçundan 17 Kasım 2017 tarihinde iddianame kabul edilerek yargılama safhası başladı. Ancak Fatma Yamuç, yargılandığı Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde cinayete yardım etmek suçundan beraat etti. Ancak mahkeme, dosyanın durumuna göre, olası azmettiriciler hakkında ve Fatma Yamuç'un da delilleri kararttığı için suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi" ifadeleri yer aldı.
SAVCILIĞIN KARARINI MAHKEME ONADI
Büyüknohutçu ailesi olarak mahkeme kararına dayanarak soruşturmanın derinleştirilmesi için Finike Cumhuriyet Savcılığı'na ihbarda bulunulduğu kaydedilen açıklamada, ancak Finike Cumhuriyet Savcılığı'nın, eski görüşlerini tekrarladığı, soruşturmayı derinleştirmediği ve yeni delil toplamadığı, azmettiriciler yönünden 'kovuşturmaya yer olmadığına' karar verdiği belirtildi. İtiraz üzerine dosyanın Elmalı Sulh Ceza Mahkemesi'ne gittiği ve itirazı değerlendiren mahkemenin de azmettiriciler yönünden hiçbir değerlendirme yapmadan bu kararı onadığı ve itirazı reddettiği dile getirildi.
ANAYASA MAHKEMESİNE TAŞINACAK
Ret kararının 18 Nisan 2022'de tebliğ edildiğini belirten Emine Büyüknohutçu ve Avukat Koç, şunları söyledi:
"Maalesef azmettiriciler yönünden yeni soruşturma yapılmadı ve dosya tamamen kapatılmış oldu. Üstelik bu, mahkemenin suç duyurusu kararına rağmen yapıldı. Cinayetlerin üstü baştan beri eksik soruşturmayla örtüldüğü gibi suç ihbarımız da sonuçsuz kalmıştır. Ali Yamuç'un cezaevinde ne şekilde öldüğü, ölümüne kimlerin yardım ettiği de belirlenmemiştir. Kamuoyunda son yıllarda öne çıkan çoğu cinayet gibi Büyüknohutçular davasının üstü de örtülmek istenmektedir. Baştan beri dosyada 'gizli bir el', delilleri karartamaya çalışmıştır. Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle dosyayı Anayasa Mahkemesine taşıyacağımızı ve bu dosyanın peşini bırakmayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-04-20 15:17:46

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